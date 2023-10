Une famille confrontée au cancer du sein sur 3 générations appelle au dépistage précoce

Après avoir été confrontée au cancer de sein sur trois générations, la famille de la Saskatchewanaise Tori Osiowy plaide pour un dépistage précoce de la maladie et à plus de prévention. En effet, son arrière-grand-mère, Irene Arnold, est décédée d'un cancer du sein à l'âge de 48 ans.

Selon Tori Osiowy qui vit à Kindersley en Saskatchewan, le combat de Irene Arnold a été bref, car la technologie était moins avancée à l'époque.

Sa grand-mère Fran Garinger a survécu deux fois à un cancer du sein et sa mère Kimberley Sautner a été diagnostiquée il y a cinq ans. Ceci est une situation difficile pour la famille.

Kimberley Sautner a été atteinte du cancer du sein à deux reprises. Après de multiples séances de chimiothérapie et de radiothérapie, elle n'a plus de cancer, mais doit faire face à des problèmes de santé dus à la chimio. Photo : (Gracieuseté : Alicia Marie Photography)

Voir ma mère subir tous ses traitements et toutes les autres choses qui accompagnent le cancer, comme la perte des cheveux, la baisse d'énergie, les nausées en permanence , exprime, avec impuissance, Mme Osiowy.

Sa mère Kimberley Sautner, âgée de 76 ans, a survécu au cancer, mais elle en garde des séquelles. Elle a des problèmes de santé, notamment des accidents vasculaires cérébraux et une opération du cœur dus à la chimiothérapie et à la radiothérapie.

Lorsqu’elle a découvert en juin 2018 qu’elle était atteinte de cancer, explique Mme Sautner, sa fille Tori Osiowy était sur le point de se marier. Elle a donc décidé de garder la nouvelle pour elle au début.

Je ne voulais pas que ma fille traverse son mariage et que je sois malade ou que je ne puisse pas être le soutien dont j'avais besoin pour elle , souligne-t-elle.

Kimberley Sautner a dû subir une chimiothérapie, une mastectomie bilatérale et une radiothérapie dans le cadre de son traitement.

Quant à Tori Osiowy, c’est au détour d’une mammographie en 2022, à l'âge de 26 ans qu’elle découvre une masse inquiétante. Cependant, il ne s'agissait pas d'un cancer, mais depuis, elle surveille de près tout changement.

Rendre les mammographies accessibles aux moins de 50 ans

En Saskatchewan, les mammographies sont recommandées aux personnes de plus de 50 ans. Toutefois, Tori Osiowy a pu en obtenir une en même temps qu'une échographie en raison de ses antécédents familiaux. Elle et sa mère souhaitent voir cet âge réduit à au moins 40 ans.

Cinquante ans, c'est bien trop tard parce que le cancer du sein n'est plus un cancer réservé aux personnes âgées. Il y a tellement de jeunes qui en sont touchés , souligne Mme Sautner.

Dans un courriel, l’Agence du cancer de la Saskatchewan indique que les critères d'admissibilité au dépistage étaient basés sur les recommandations du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP).

Au fur et à mesure de l'apparition de preuves et de nouvelles recommandations, les directives de la Saskatchewan seront examinées et révisées , précise le courriel, ajoutant que les personnes de tout âge devraient consulter leur prestataire de soins de santé pour discuter des risques.

Kimberley Sautner a lutté deux fois contre le cancer du sein. Sur cette photo, elle assiste à la première de ses nombreuses séances de chimiothérapie. Photo : (Gracieuseté : Tori Osiowy)

En attendant, Kimberley Sautner recommande de faire des autoexamens et de surtout parler à un médecin en cas de doute.

De son côté, Tori Osiowy a ajouté que le cancer du sein n'est pas une maladie exclusivement féminine.

Selon elle, les hommes devraient également prendre l'initiative et apprendre à s’auto-examiner, et à consulter un médecin si nécessaire.

Mercredi à l'Assemblée législative, la députée néo-démocrate Vicki Mowat a exhorté la province à abaisser l’âge de dépistage à 40 ans.

Le cancer du sein est la deuxième cause de décès chez les femmes en Saskatchewan. Nous perdons plus de 100 personnes par année , a déclaré Mme Mowat.

Toutefois, le ministre de la Santé, Everett Hindley, qui ne s’est pas engagé à modifier l'âge de dépistage, a indiqué qu'il existe huit endroits dans toute la province qui offrent des services de mammographie.

L'Autorité de santé de la Saskatchewan (SHA) dispose d'une unité mobile qui se rend dans 40 communautés de la province pour offrir ces services , a-t-il informé.

La Société canadienne du cancer souligne le mois d'octobre comme étant le mois de la sensibilisation au cancer du sein.

