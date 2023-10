Invasion de la bande de Gaza : quelle est la stratégie israélienne?

L'armée israélienne a ordonné aux Palestiniens d'évacuer le nord de la bande de Gaza et de se rendre dans la partie sud du territoire assiégé, ce qui laisse présager un assaut imminent. Près de la moitié de la population de la bande de Gaza est ainsi déplacée.

À quoi pouvons-nous nous attendre? Pascal Ausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, à Toulon, a répondu à nos questions.

Quel est l'objectif d’Israël?

Les objectifs d’Israël sont avant tout d’ordre politique. C’est, d’une part, de répondre à la demande de la population israélienne, qui est dans une logique de vengeance, et, d'autre part, de montrer aux autres acteurs du Proche et du Moyen-Orient qu’Israël n'est pas faible, contrairement à ce que l'attaque du Hamas a montré.

Cette attaque était pensée et structurée comme un piège et toute la question, pour Israël, est de répondre suffisamment pour calmer sa population, mais sans aller trop loin, pour ainsi conserver tous les accords qu'il était en train de structurer et qui sont son assurance-vie à très long terme.

Comment va-t-il s’y prendre?

Intervenir dans un environnement urbain, dans lequel il y a une imbrication totale avec la population civile, va être une tâche très compliquée. Il y a un autre facteur important sur le plan tactique : c'est le fait qu’il y a une centaine d'otages dispersés probablement sur tout le territoire.

Dans un combat urbain, le rapport de force s'inverse. Votre armée, quand elle entre dans une ville, devient ultravulnérable. Le moindre balcon, le moindre recoin de maison, la moindre trappe devient un piège. Vous ne pouvez plus manœuvrer et votre puissance terrestre est réduite à néant.

C'est ainsi que ça s'est passé à Groznyï [la capitale de la Tchétchénie, NDLR ] en 1995 : les chars russes sont entrés dans la ville et se sont tous fait étriller les uns après les autres.

Ce que tout le monde a retenu de cette bataille, qui était la plus grosse bataille urbaine depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est que c'était impossible de reprendre une ville de force dans un combat urbain de ce type-là.

Des Palestiniens inspectent les décombres de bâtiments touchés par une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza.

Le scénario le plus probable, c'est un mélange de bombardements ciblés – en avertissant la population suffisamment d’avance, de façon à ce que, lorsqu'il y aura des dégâts collatéraux, les Israéliens pourront dire qu’on les avait prévenus et que c'est la faute du Hamas – et d'actions de commando très localisées pour essayer de tuer les membres du Hamas et de récupérer des otages.

Ce seront des actions ponctuelles, un peu spectaculaires, pour pouvoir montrer qu'on fait quelque chose et qu'on a du succès. Cela pourrait répondre à la demande de vengeance et montrer qu'Israël est encore capable de combattre.

Que veut dire Benyamin Nétanyahou lorsqu'il promet d’anéantir le Hamas?

Ça veut dire faire suffisamment mal pour que les gens considèrent qu’ils ont eu la monnaie de leur pièce, en quelque sorte, avec les représailles.

Les patrons du Hamas, cependant, sont tous à l'abri à l’extérieur de Gaza ou dans un bunker extrêmement protégé où ils ne risquent pas grand-chose.

Israël est très fort pour ce genre de règlement de comptes personnalisé, mais ça ne se fait pas en trois mois : ça se fait en 10 ans. Les gens sont repérés, identifiés, suivis, on achète leur entourage, et puis à un moment donné, on fait exploser leur voiture. Mais ça, ce n'est absolument pas dans le cadre temporel qu'on est en train d'évoquer.

Pour le moment, il faut quelque chose qui marque les esprits en Israël et à l'extérieur. Il y a une urgence politique. Les premières actions devront avoir lieu assez rapidement.

Ces propos ont été édités par souci de concision et de clarté.