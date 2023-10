Sale temps pour les pacifistes

« J’étais à mon bureau dans la salle des professeurs », se souvient Bruce Katz, un Juif de Montréal qui a grandi à Outremont et qui a aujourd’hui 71 ans. « J’avais 24 ans et j’enseignais l’anglais langue seconde dans une polyvalente. Un nouveau collègue est venu me saluer. Nous nous sommes présentés. En entendant mon nom, il m’a demandé si j’étais juif, je lui ai dit oui. Il m’a tendu la main et il m’a dit : moi je suis Palestinien et heureux de faire ta connaissance ».

On tombe en amitié, parfois, comme on tombe amoureux, foudroyé par l’évidence de la sympathie et de l’affection capable de bouleverser une vie et le regard que l’on pose sur le monde.

Ça fait presque 50 ans de cela. Pourtant, Bruce Katz, qui porte un nom aussi commun chez les Juifs ashkénaze que peut l’être le nom Tremblay au Lac-Saint-Jean, est encore ému de sa rencontre avec Razeq Faraj, qu’il appelle affectueusement son frère palestinien. Ce n’était pas mon frère de sang, mais mon c’était mon frère d’âme .

Katz connaît l’histoire de son ami par cœur. Au fil des années, Razeq m’a tout raconté de sa vie avant son arrivée au Canada. Sa famille a été chassée de sa maison et de son village par des milices sionistes lors de la Nakba . Le Juif de Montréal a assimilé ce mot si chargé dans le vocabulaire des Palestiniens qui signifie catastrophe et qui désigne l'exil forcé de 700 000 d'entre eux, lors de la proclamation de l’État d’Israël en 1948.

Bruce Katz poursuit le récit de l’enfance de son ami improbable. En 1948, Razeq avait 4 ans. Son père a été tué. Avec sa mère, ils ont dû se cacher dans une grotte, puis ils se sont retrouvés au camp de réfugiés de Dheisheh, au sud de Bethléem , explique toujours Katz.

Le camp de Dheisheh, fondé en 1949, devait accueillir, temporairement, 3500 réfugiés palestiniens provenant de 45 villages des régions d’Hébron et de Jérusalem. 75 ans plus tard, selon les Nations unis, 18 869 réfugiés palestiniens y vivent toujours. Ce sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants des premiers réfugiés qui s'y sont installés.

Je viens d’une famille ouvrière. Mes ancêtres ont fui l’Ukraine à cause de pogroms , évoque maintenant Bruce Katz, descendant de cette première vague importante d’immigrants juifs de l’Europe de l’Est au Canada qui fuyaient les attaques sanglantes perpétrées contre des villages juifs de façon intensive, entre 1881 et 1921, en Pologne et en Ukraine.

Mes parents étaient très fiers d’être Juifs et, comme la majorité des Juifs, ils valorisaient l’ouverture, l’humanisme et la tolérance. Je me souviens, j'avais peut-être 6 ou 7 ans et ma mère m’a fait venir près d’elle et m’a expliqué que tous mes amis étaient les bienvenus chez nous, peu importe leurs religions et leurs origines ethniques. Ce qui comptait, c’était que ce soit de bonnes personnes.

Ouvrir en mode plein écran Un manifestant installe une pancarte devant la Banque Scotia. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Katz me raconte tout cela dans le grand hall opulent du siège social de la Banque Scotia, rue Sherbrooke, où quelques membres du groupe qu’il a fondé avec son ami Razeq, il y a près de 25 ans, manifestent pour protester contre le fait que la banque canadienne, par l'entremise de son fonds d’investissements, soit devenue actionnaire d’un fabricant d’armes israélien.

Ce groupe s’appelle le PAJU. L’acronyme signifie : Palestiniens et Juifs unis. Depuis sa création, ses membres, dont la plupart ont les cheveux gris, militent sans relâche pour la paix au Moyen-Orient, qui passe, selon eux, par la reconnaissance du drame que vivent les Palestiniens depuis 1948.

Quelques jours après l’effroyable massacre perpétré par le Hamas en Israël, sur ce trottoir de la rue Sherbrooke, Katz et un des ses vieux copain Bill, lui aussi Juif, se font insulter et traiter de terroristes par des passants qui ignorent que ces deux vieux militants qui tiennent fièrement le drapeau palestinien dans leurs mains, sont Juifs.

Soudainement, une ondée d’octobre, froide et drue, s’abat sur les têtes des membres du PAJU réunis devant la Banque Scotia. Sale temps pour être idéaliste, sale temps pour croire, encore, qu’un dialogue est toujours possible entre Juifs et Palestiniens. Sale temps pour le manifester en public.

À quelques kilomètres de là, dans un autre quartier de Montréal, je retrouve, chez elle, une autre idéaliste : une Juive qui a cru pendant des années que l’écoute, le partage et l’empathie pouvaient contribuer à faire changer les choses et semer un peu de paix dans ce conflit. Mais aujourd’hui, Ronit Yarosky, qui a consacré une bonne partie de sa vie et de son énergie à provoquer un dialogue entre Juifs et Palestiniens, est meurtrie, blessée.

Ouvrir en mode plein écran Ronit Yarosky chez elle. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une semaine après l’attaque du Hamas contre Israël, ses amis, ses compagnons d’armes palestiniens comme elle les appelle, ne l’ont pas contactée pour lui demander des nouvelles de sa famille en Israël ou pour témoigner, à elle et à son peuple, un peu de compassion. En fait, elle rectifie. Un ami, un vieil ami avec qui elle a milité pour la paix pendant des années, s’est empressé de justifier l’attaque du Hamas par les agissements de l'État hébreux.

Dans le clair-obscur du jour qui tombe dans son salon, Ronit réfléchit à ce qu’elle veut dire et à la façon de le dire. Et puis, la douleur trouve des mots simples : J’ai mal . Elle aurait aimé, ne serait-ce qu’un instant, que son ami lui dise, dans ce moment de désespoir, un simple : je pense à toi .

J’aurais aimé qu’il reconnaisse que les Israéliens viennent de subir un événement horrible et que de le reconnaître n’enlève rien au fait que les Palestiniens vivent aussi des choses horribles. Je me suis demandé si mes amis arabes et musulmans, avec qui j’ai tant travaillé pour établir un dialogue, s’ils étaient seulement mes amis lorsque je suis critique d’Israël?

Ronit Yarosky a 55 ans. Née à Montréal, elle déménage à l'adolescence en Israël avec ses parents. Elle y effectue son service militaire, puis rentre, au début de sa vingtaine, à Montréal pour y faire des études en sciences politiques. Dans la bibliothèque de l'Université McGill, alors qu’elle potasse son mémoire de maîtrise, elle va vivre une véritable épiphanie. Je suis tombée sur le livre de Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem.

Dans cet ouvrage publié en 1988 qui va rendre Morris célèbre, l’historien israélien retrace l’exode forcé des Palestiniens en 1948 et remet en question le récit qu’en font les Israéliens. En lisant ce livre, j’ai découvert que l’endroit que j’aimais le plus au monde, la maison de mon oncle, était en fait une maison de Palestiniens, que le village de mon oncle avait, avant, un autre nom palestinien, que l’endroit où nous allions nous réunir autour du feu de camp était, en fait, une mosquée abandonnée .

Pour la jeune étudiante, c’est le choc. C’est comme si on avait retiré un tapis de sous mes pieds , dit-elle encore avec émotion, 30 ans plus tard. Je me suis dit : comment est-ce possible que personne ne m’avait raconté cela?

De cette prise de conscience va naître un projet dans lequel Yarosky va investir beaucoup de temps, soit la création du Groupe Dialogue avec des camarades palestiniens.

Ouvrir en mode plein écran Ronit Yarosky. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le groupe fonctionnait à la manière d'une thérapie de groupe réunissant sympathisants palestiniens et sympathisants israéliens pour une rencontre où les uns et les autres devaient s’écouter. Un projet à la fois simple et extraordinairement ambitieux.

Pendant une dizaine d'années, une fois par mois, à partir du début des années 2000, Ronit Yarosky a donc réuni des gens aux point de vue opposés sur la situation au Proche-Orient dans une salle du YMCA de Notre-Dame-de-Grâce pour qu’ils s’écoutent les uns les autres.

Même si tu n’es pas d’accord avec l’autre, il y a toujours deux versions à une histoire, et on n’a pas d’opportunités dans nos vies de rencontrer l’Autre, l’ennemi, et d’avoir accès à sa version de l’histoire. Et, je me disais, c’est possible qu’au Proche-Orient on n’arrive pas à dialoguer, mais ici, ça se doit d’être possible . Ronit se dit alors que créer un dialogue à Montréal serait une façon de créer l'espoir là-bas. Si on ne peut pas se parler, ici, au Canada, il n’y a pas d’espoir au Moyen-Orient .

Mais depuis quelques jours, Ronit se sent vidée, blessée. Je me demande si c’est encore possible de réaliser ce rêve, de poursuivre cette quête d’empathie mutuelle. De continuer cette recherche de compréhension de l’autre.

Malgré sa peine et ses doutes, Ronit Yarovski songe, peut-être, à se rendre à une réunion dimanche où des Juifs et des Arabes projettent de s’écouter les uns les autres. Les idéalistes ont la couenne dure.

Ouvrir en mode plein écran Bruce Katz et son camarade « Wild Bill » devant la Banque Scotia. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

D’ailleurs, tout à l’heure, sur le trottoir de la rue Sherbrooke, en observant Bruce Katz manifester à 71 ans avec son drapeau palestinien, j’ai pensé au personnage de Cervantes, le célèbre chevalier Don Quijote qui parcourait l’Espagne pour combattre le mal, protéger les opprimés, peu importe la dure réalité, il suivait son innaccessible étoile.

Razeq Razeq Faraj, l’ami palestinien, n’est plus là pour voir ça. Il est mort en 2009.