Le recours aux agences privées en santé n’a pas baissé à un an de leur interdiction

Québec adoptait en avril 2023 un projet de loi visant à « interdire » le recours aux services d'agences de placement de personnel et à la main-d'œuvre indépendante (MOI) dans le secteur de la santé et des services sociaux.

C’est une action concrète pour que notre réseau de santé devienne un employeur de choix devant l'immense défi que représente la pénurie de main-d'œuvre , disait alors le ministre Christian Dubé.

Or, selon une compilation de Radio-Canada, six mois après l’adoption de la loi, aucun des établissements de santé, sauf exception, n’est arrivé jusqu’ici à réduire de manière importante le recours à la MOI .

C’est particulièrement le cas pour les établissements des régions urbaines à qui il ne reste plus que 12 mois pour éliminer le recours aux agences privées en vertu de la loi.

Et cela se traduit par des coûts en argent sonnant. Depuis le début de l’année financière 2023-2024, les établissements des régions de Montréal, de Laval, de la Montérégie, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont dépensé en MOI plus de 300 millions de dollars.

Si la tendance se maintient, hôpitaux et CHSLD des régions de Montréal et de Québec auront dépensé autant en main-d'œuvre indépendante en 2023-24 que l’année précédente, soit autour de 700 millions de dollars, selon les données du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Des prévisions optimistes?

La plupart des établissements prévoyaient pourtant, dès la préparation de leur budget annuel, le printemps dernier, une baisse significative du recours aux agences de placement de personnel.

Au total, les établissements des régions de Montréal, de Laval, de la Montérégie, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches prévoyaient dépenser cette année environ 260 millions de dollars en MOI , soit 63 % de moins qu’en 2022-23.

Sur le plancher, ce qu’on constate, c’est que des employeurs […] font fi de la date du 20 octobre 2024 qui met fin aux agences dans les centres urbains, notamment à Montréal , lance Maxime Ste-Marie, président du Conseil provincial des affaires sociales au SCFP .

Maxime Ste-Marie, président du Conseil provincial des affaires sociales au SCFP.

On ne peut pas reprocher à Christian Dubé de ne pas avoir tenté de mettre des choses concrètes en place comme de limiter le salaire des agences, de mettre une date de fin , ajoute M. Ste-Marie. Seulement, constate-t-il, c'est un cercle vicieux duquel le réseau de la santé a de la difficulté à se sortir .

Selon lui, de meilleures conditions de travail et salariales s’imposent.

Le SCFP représente près de 30 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec.

Une crise plus large à l’horizon

Patrice Lapointe, président de l’Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec, constate lui aussi que les agences sont autant sollicitées ces derniers mois.

Ça correspond exactement à ce qu’on exprime depuis plusieurs années, à l’effet qu’on a un rôle complémentaire au sein du réseau de la santé , plaide ce dernier.

Patrice Lapointe, président de l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec.

Il rappelle d’ailleurs qu’une des raisons qui ont mené à la crise à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont en 2022 a été leur décision de cesser graduellement d’avoir recours au personnel d’agences pour combler les quarts de travail.

Couper des agences crée une crise et c’est ce qu’on anticipe à plus large échelle dans le réseau.

Patrice Lapointe estime qu’on devrait plutôt miser sur des discussions sur l’encadrement des agences, le contrôle des coûts, les meilleures pratiques, et que ça se fasse dans une dynamique de compréhension de part et d’autre .

Mais pour l’instant, Québec garde son plan de match. Au début du mois d’octobre 2023, le cabinet du ministre Christian Dubé estimait encore que l’entrée en vigueur de tarifs maximaux avec les agences privées allait permettre des économies, dissuader du personnel de travailler pour des agences et mettre fin aux agences privées dans le réseau de la santé .

En principe, les autres établissements du réseau de la santé devront également cesser d’avoir recours aux agences dès 2025 ou 2026 selon les régions. Certains croient cependant qu’il pourrait y avoir des demandes d’exception .

Un défi de taille

La question de la disponibilité de la main-d'œuvre est au cœur du problème, comme l'expliquent la plupart des établissements qui se doivent d’assurer la prestation des soins.

Au CISSS Montérégie-Ouest, par exemple, on a déjà dépensé en quelques mois trois fois le montant budgété en MOI pour l’ensemble de 2023-24.

Le recours à la main-d’œuvre indépendante […] nous permet de maintenir l’ensemble de nos lits et de nos places d’hébergement ouverts , explique par courriel la direction des communications du CISSS . Aussi, dans un contexte où il y a un manque criant de places d’hébergement sur le territoire de la Montérégie-Ouest […] la MOI nous permet d'offrir des services à la hauteur des besoins des personnes en perte d’autonomie.

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, le plus important établissement de santé au Québec, on a déjà dépensé en MOI une fois et demie ce qui était budgété pour l’année. Comme le souligne le porte-parole Jean-Nicolas Aubé, la nature précise de certains postes spécifiques à pourvoir rend le recrutement difficile .

Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, le remplacement de la main-d'œuvre indépendante est un défi de taille dans le réseau de la santé.

Au CISSS de Laval, on garde espoir d’atteindre les objectifs fixés par la loi, même si aucune baisse prévue au budget ne s’est matérialisée à ce jour.

Le CISSS de Laval met en place des actions sur plusieurs ordres, notamment l'embauche de 250 préposés aux bénéficiaires boursiers qui travailleront principalement en hébergement, l'embauche d'infirmières provenant de l'international et la régularisation du personnel d'agence pour l'embauche , souligne la porte-parole Isabelle Miller.

En 2022, l'ensemble du réseau de la santé a dépensé 1,4 milliard de dollars en main-dœuvre indépendante.

Au CIUSSS de l’Ouest-de-l'Île-de-Montréal, on reconnaît que la période estivale complique la réduction de la MOI afin que nous puissions offrir des vacances à notre personnel . Outre les efforts de recrutement, la porte-parole Hélène Bergeron-Gamache énumère la mise en place d’aménagement de temps de travail et la formation de préposés aux bénéficiaires sur nos sites en collaboration avec les écoles de formation professionnelle .

Au CISSS de Chaudière-Appalaches, on pensait bien passer de 40 millions de dollars en personnel d’agences à moins de 1 million en 2023-24, mais la réalité à ce jour est tout autre avec 16,5 millions dépensés en cinq mois.

Le recours à la MOI demeure nécessaire en raison de la pénurie de main-d'œuvre , explique la porte-parole Mireille Gaudreau. L’embauche d’agents de sécurité aurait permis de diminuer le recours à la MOI .

Au CIUSSS de la Capitale-Nationale, le budget prévu en MOI cette année a déjà été dépensé et des actions sont prévues prochainement, soutient la porte-parole Annie Ouellet.

Au cours des prochains mois, tous les employés provenant des agences privées et qui correspondent au profil recherché seront contactés et se verront offrir des opportunités d’emploi au CIUSSS de la Capitale-Nationale

En proportion, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal demeure l’un des établissements de la région de Montréal qui ont le plus recours à la MOI , reconnaît la porte-parole Louise Brassard.

La pénurie de personnels en soins infirmiers, surtout sur les quarts défavorables (soir, nuit et fin de semaine), ainsi qu’une demande accrue pour les services à domicile expliquent le recours à la MOI pour assurer le maintien de l'accès et la qualité des soins et services , dit-elle.

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal pourrait dépenser cette année autant que l’an dernier. Bien que nous soyons confrontés à des défis, nous maintenons de manière soutenue nos efforts de recrutement , explique Barry Morgan. Environ la moitié de ce montant est dépensé pour les services de soins à domicile.

Le CUSM et le CHUM demeurent parmi ceux qui dépensent le moins pour la main-d’œuvre indépendante.

Radio-Canada avait dévoilé en février qu’entre 2016 et 2022, le recours à la main-d'œuvre indépendante avait coûté 3 milliards de dollars au réseau public de la santé.