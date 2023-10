Le CDRIN ouvre un bureau à Montréal

Le Centre de développement et de recherche en intelligence numérique (CDRIN) de Matane prend de l’expansion et ouvre un bureau à Montréal.

C'est le codirecteur du CDRIN , Julien Coll, qui travaillera dans ce nouveau bureau de Montréal pour renforcer les services que le centre offrait déjà dans la métropole dans l'industrie du divertissement. Le centre y emploie plusieurs personnes.

Au niveau régional, l'entreprise continue de travailler avec des partenaires des domaines de la pêche et de la santé. On essaie aussi d'être actif aussi au niveau du développement régional avec l'aide numérique. Puis on s'occupe aussi du studio-école Squid Squad , ajoute-t-elle.

Les bureaux de Matane moins utilisés

Récemment, le Cégep de Matane a déposé un appel d’offres pour réaménager des espaces intérieurs du CDRIN pour accueillir le programme d’hygiène dentaire. La codirectrice, Mylène Côté, assure que ce projet ne viendra pas mettre à mal la vitalité du centre.

Depuis la pandémie, c'est sûr, on a beaucoup de gens en télétravail. Ça peut donner une idée qu’il n’y a plus d’activité dans les bureaux de Matane , affirme-t-elle.

Je peux vous confirmer que le CDRIN va très, très bien.

On a été renouvelé pour les cinq prochaines années, comme CCTT [Centre collégial de transfert technologique] puis on est aussi un centre d'accès technologique au niveau fédéral avec le CRSNG [Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada] , explique Mylène Côté.

Le centre collégial de transfert technologique, qui se spécialise en informatique et en intelligence artificielle, gère un budget de près de deux millions de dollars par année.

Près de 500 000 dollars du budget du centre proviennent de subventions stables de Québec et d'Ottawa. Le reste vient de demandes de financement pour des projets de recherche.

On mène environ 20 projets de recherche par année. On est très reconnu dans l'industrie du divertissement , explique la codirectrice.

Une nouvelle orientation

Inauguré en 2011, le centre collégial de transfert technologique a toutefois peu à peu délaissé le studio de capture de mouvement, mieux connu sous le vocable anglais de MOCAP.

C’est beau un studio MOCAP, c’est impressionnant. Il y a des gens qui disent : ''on va aller visiter le CDRIN, on veut voir le studio MOCAP'', mais on ne peut pas faire des projets avec le studio MOCAP, ce n’est pas de la recherche et développement , souligne Mme Côté.

Le mandat du CDRIN est de faire de la recherche et du développement. On ne veut pas faire de la concurrence aux entreprises, on ne veut pas faire des projets de production , explique la codirectrice.

Ça sert encore aux étudiants du Cégep de Matane qui peuvent venir pratiquer des notions d’animation 3D dans le studio. Le studio, il est là, il est encore là, mais il n’est plus actif dans les activités du CDRIN . Nous, on est rendu ailleurs , témoigne-t-elle.

Mylène Côté affirme qu’une trentaine de professionnels, de techniciens et d’étudiants travaillent de façon permanente pour le CDRIN partout au Québec. Au lieu d'être des artistes qui travaillent au CDRIN , c'est maintenant des programmeurs en informatique, des experts, des techniciens qui ont fait le cours de Matane en informatique.

Le centre emploie aussi des étudiants au baccalauréat et à la maîtrise.