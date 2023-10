Frères de Saint-Gabriel : « Une agression sexuelle peut gâcher une vie »

La Cour supérieure approuve un règlement intervenu entre la congrégation des Frères de Saint-Gabriel et des personnes victimes d'agressions sexuelles, entre 1940 et aujourd'hui.

La congrégation est visée depuis décembre 2020 par un recours collectif intenté par le cabinet d'avocats montréalais Arsenault Dufresne Wee.

Pour l'un des avocats au dossier, Me Justin Wee, il est important que les victimes se manifestent afin d'obtenir les indemnités qui leur reviennent.

Dans le jugement qui approuve cette entente de règlement, le juge [Sylvain] Lussier a pris soin de sélectionner des extraits de messages qu'il a reçus. Je pense que c'est important de le souligner, car ces messages résument comment une agression sexuelle peut gâcher une vie , affirme Me Wee.

Publicité

Une école à Ville-Marie

La congrégation des Frères de Saint-Gabriel a administré par le passé plusieurs établissements au Québec, dont l'école Saint-Gabriel de Ville-Marie, au Témiscamingue. Le montant du règlement variera en fonction du nombre de victimes. Il devrait se situer entre 9,4 millions $ et près de 26,9 millions $.

Me Wee précise qu'environ 80 plaignants se sont enregistrés, bien que le cabinet croit qu'il en existe davantage. On a prévu un certain nombre et, selon nos estimations, nous ne pensons pas que cela dépasserait plus de 160 [victimes] , indique-t-il.

Les victimes peuvent s'inscrire au recours collectif en contactant le cabinet Arsenault Dufresne Wee. Elles disposent d'un délai de trois mois pour se manifester.