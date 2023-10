Un planétologue face à un défi exaltant : étudier l’échantillon de l’astéroïde Bennu

Professeur et planétologue à l’Université de Calgary, Alan Hildebrand fait partie d’une équipe de scientifiques qui ont le privilège d’étudier un échantillon de l'astéroïde Bennu qui est revenu sur Terre le 24 septembre.

Vieux de 4,5 milliards d'années, l'astéroïde Bennu est aussi le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais rapporté sur notre planète. Il est considéré comme contenant des indices sur la façon dont le système solaire s'est formé et sur l'évolution des planètes.

Il [...] nous aidera peut-être à comprendre ce qui s'était passé sur la Terre, comment elle s'est formée dans les derniers stades de son évolution , dit Alan Hildebrand du département de la Terre, de l'énergie et de l'environnement à l'Université de Calgary.

Le spécimen de l'astéroïde provient de la mission OSIRIS-REx de la NASA , lancée en 2016.

Alan Hildebrand participe à cette mission depuis 2009, au sein d'une équipe d'une centaine de scientifiques, dont cinq Canadiens, qui étudient la composition, l'âge, la résistance et les propriétés thermiques de l'échantillon.

Il a même pu assister au retour du vaisseau spatial après la mission, en se rendant dans le désert du Nevada avec des amis pour regarder l'engin voler au-dessus de la Terre lors de son retour.

Ouvrir en mode plein écran Le spécimen de l'astéroïde Bennu (en gros plan sur la photo) provient de la mission OSIRIS-REx de la NASA, lancée en 2016. Photo : AFP / NASA

Un astéroïde qui détonne

Bennu est un spécimen sombre, un terme désignant les astéroïdes qui peuvent aider les scientifiques à étudier la formation du système solaire. De plus, nous n'avons pas beaucoup de météorites provenant de ce type d'astéroïde, et leur spectre est un peu différent , souligne le planétologue calgarien.

Un autre aspect qui rend ce spécimen unique est en lien avec la manière dont il a été collecté : le vaisseau spatial de la NASA a passé un an à cartographier l’astéroïde. Ce qui, selon lui, permet de mieux comprendre ses origines.

Lorsqu'une météorite tombe sur Terre, nous ne savons pas d'où elle vient, mais dans ce cas, nous pourrons établir un lien entre certains éléments de la roche et l'astéroïde d'où ils proviennent.

L'atmosphère terrestre peut en effet contaminer les échantillons d'astéroïdes lorsqu'ils heurtent la planète.

Ouvrir en mode plein écran La boîte contenant l'échantillon de Bennu ne sera pas ouverte avant lundi 16 octobre. Photo : Associated Press

Mission accomplie

Bill Nelson, administrateur de la NASA , juge que la mission OSIRIS-REx a été parfaite , car ce qui a été découvert correspond exactement à ce que les chercheurs espéraient. Il s'agit du plus gros échantillon d'astéroïde riche en carbone jamais ramené sur Terre.

Nous essayons de découvrir qui nous sommes, ce que nous sommes, d'où nous venons et quelle est notre place dans cette immensité qu'est l'Univers , explique-t-il en s'adressant à la foule au Centre spatial Johnson de la NASA à Houston, lors de la présentation de Bennu mercredi.

Selon M. Nelson, cette mission est un élément clé pour aider notamment la NASA à intercepter les astéroïdes qui pourraient menacer notre planète.

Cela vaut également pour l'astéroïde Bennu, qui pourrait percuter la Terre dans environ 150 ans, ajoute Alan Hildebrand.

L’Albertain souligne que l'Université de Calgary a plus de 20 ans d'expérience dans l'étude de roches spatiales rares et délicates : Nous avons appris à préparer de petits spécimens et à repousser les limites.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe de la mission n'est autorisée à étudier que 25 % de l'échantillon. Sur la photo, une vue de l'extérieur du collecteur d'échantillons de la capsule OSIRIS-REx. Photo : NASA/Erika Blumenfeld & Joseph Aebersold

4 % de l'échantillon resteront au Canada

Étant donné qu'une partie de la mission se déroule au Canada, M. Hildebrand précise que le pays pourra également conserver 4 % de l'échantillon.

L'équipe de la mission n'est autorisée à étudier que 25 % de l'échantillon, le reste étant archivé par le Centre spatial Johnson de la NASA en vue d'analyses ultérieures pour tenir compte des progrès scientifiques et des nouvelles technologies.

La boîte contenant l'échantillon de Bennu ne sera pas ouverte avant lundi 16 octobre. Après quelques semaines de prise d'images et de discussions, Alan Hildebrand espère pouvoir commencer à étudier l'échantillon d'ici novembre.

Avec les informations de Lily Dupuis et Julie Debeljak