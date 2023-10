Comment mieux se protéger des incendies à la maison?

L'année dernière, Edmonton a enregistré 131 feux domestiques responsables de plus de 3,5 millions de dollars de dommages, et en pleine Semaine de prévention des incendies, la pompière Natika Pigeon propose quelques conseils pour mieux protéger son chez-soi.

« On a différentes ressources, aborde d’entrée de jeu la pompière aux Services d’incendie d'Edmonton. [Il y a par exemple], des vidéos, un livret explicatif (anglais) (Nouvelle fenêtre) [et] aussi un questionnaire d’évaluation de la sécurité incendie dans votre maison ».

[Le formulaire] prend 10 minutes à remplir et permet de déterminer le degré de sécurité dans votre maison , explique Natika Pigeon. Les questions demandent notamment si les détecteurs de fumée sont vérifiés mensuellement ou si un point de ralliement a été déterminé pour un ménage en cas d’alarme d'incendie.

Le questionnaire (Nouvelle fenêtre) peut-être rempli en plusieurs langues, dont le français, l'anglais et le tagalog.

Ouvrir en mode plein écran La pompière des Services incendies d'Edmonton, Natika Pigeon. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

D'après la pompière, les feux domestiques sont causés en majorité par deux éléments.

Le premier, c’est la cigarette , indique-t-elle.

[Les cigarettes] restent chaudes quand les gens les éteignent [et] ils les jettent à la poubelle ou dans un pot de plantes avec des matières inflammables, souligne Natika Pigeon. C’est une cause d’incendie, il est donc important de mettre [les cigarettes] dans l’eau pour les refroidir avant de les jeter.

Les incendies dans les cuisines sont le numéro 2 au sommet des statistiques pour les incendies à la maison, note la pompière.

Natika Pigeon insiste sur l’importance de ne jamais laisser quelque chose sur une surface chaude sans supervision et offre ses conseils pour maîtriser les feux de graisse.

Si vous avez un pot sur la cuisinière qui prend feu et qu’il est petit, vous pouvez, avec des gants, glisser un couvercle au-dessus puis ça va l’éteindre.

Si c’est un feu qui est un peu plus grand, on ne veut pas, particulièrement s’il y a de la graisse, mettre de l’eau. Ce;a va accélérer le feu dans votre cuisine. On veut utiliser un extincteur qui est prêt [dans la] cuisine.

La Semaine de prévention des incendies se termine le 14 octobre.