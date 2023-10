Conflit Israël-Hamas : victime de menaces, Ruba Ghazal lance un appel à la paix

La guerre Israël-Hamas a généré un flot de messages haineux sur les réseaux sociaux tant contre les juifs que les communautés palestiniennes. La députée et candidate au poste de co-porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal, qui est d’origine palestinienne, dit avoir été victime de tels messages.

Ce sont des messages sur les réseaux sociaux, haineux, par rapport au fait que j’ai réagi à ce qui s’est passé samedi dernier en Israël et en Palestine , a-t-elle lancé en entrevue à RDI , avant un passage prévu à Sherbrooke plus tard dans l’après-midi.

Je pense aux Israéliens et Palestiniens qui vont mourir à la suite de l’attaque violente et condamnable du Hamas. Les peuples israéliens et palestiniens ont le droit de vivre en paix. J’appelle de tous mes vœux la fin des violences et de l’occupation armée. Vive la paix , avait-elle en effet publié samedi dernier sur X, l'ancien nom de Twitter.

Pourtant, j’utilisais vraiment les mots justes. Il faut faire attention : ce sont des vies humaines, ce sont des enfants, des grands-mères, des gens innocents qui meurent des deux côtés.

Ça ne va rien changer d’avoir des Israéliens qui sont tués pour les vies palestiniennes. Au contraire. Il y a un cycle infernal qui date depuis très, très, très longtemps, et souvent, on se dit : "Pourquoi des gens innocents meurent comme ça, comme on l’a vu?" C’est important de se poser la question et de regarder les vraies causes, et rien ne justifie une telle violence. Ce sont des crimes de guerre. Il faut se rapporter au droit international. De tuer des innocents, des civils qui n’ont pas choisi le lieu où ils sont nés, c’est injustifiable. C’est important de se rapporter à l’humanité , ajoute-t-elle.

Je pense aux enfants qui, aujourd’hui, sont vivants et vont mourir dans les prochains jours, et je me dis qu’on a une responsabilité au Québec, et partout dans le monde, pour que ça arrête, pour qu’il y ait un cessez-le-feu, car on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine.

Elle indique par ailleurs que sa famille ne vit plus en Palestine, mais qu’il lui reste des amis sur la terre de ses origines. Je me sens en colère, inquiète, impuissante, je me sens aussi coupable de vivre ici. On est dans une terre de paix. Mes grands-parents ont quitté en 1948 quand il y a eu la création d’Israël. La majorité de ma famille est au Liban, elle a vécu la guerre libanaise. Ce sont des guerres les unes après les autres dans cette région-là [...] Toute la région risque de s’embraser, et on est dans l’inquiétude , soutient-elle.

Sur X, le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois a vivement dénoncé les messages haineux vendredi matin.