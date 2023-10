Le joueur le plus prolifique de l’histoire des Sénateurs d’Ottawa rentre au bercail. Daniel Alfredsson travaillera au développement des joueurs et appuiera les entraîneurs, un rôle qui le ramène plus près de l’action.

L’ancien capitaine a longtemps exprimé son désir de retrouver l’équipe avec laquelle il a passé 17 de ses 18 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH). À la suite de la vente de l’équipe, l’offre attendue est finalement arrivée lorsque Steve Staios, récemment nommé président des opérations hockey, l’a contacté.

Il m’a dit "Qu’est-ce que tu veux faire?". J’ai dit que je voulais être sur le terrain, être avec les joueurs pour essayer de les aider , a indiqué Alfredsson, à la veille du premier match à domicile des Sénateurs.

Je n’aurai pas autant d’adrénaline qu'à titre de joueur, mais c’est ce que je peux faire qui m'en donnera le plus. Ma principale contribution sera de faire profiter les joueurs de mon expérience.

L’ancien numéro 11 était sur la glace pour l’entraînement de l’équipe vendredi aux côtés de D.J. Smith. Il a été dans toutes les situations auxquelles ils vont faire face , a mentionné l’entraîneur-chef. Il va aussi nous aider à communiquer avec eux, parce que je pense que c’est l’aspect le plus important dans le hockey et dans le monde.

Les connaissances techniques que peut apporter un joueur qui a disputé 1246 matchs dans la LNH ont été soulignées à plusieurs reprises dans le vestiaire des Sénateurs.

Je peux ajouter un autre morceau dans ma boîte à outils. Je veux être une éponge pour apprendre le plus possible, ça va être super de pouvoir apprendre de lui , a souligné Brady Tkachuk. C’est une bonne tête de hockey et tellement un bon gars. C’est facile de lui parler dans toutes les situations , a ajouté Mathieu Joseph.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien capitaine des Sénateurs Daniel Alfredsson répond aux questions des journalistes après avoir participé à l'entraînement de l'équipe, vendredi. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Le Suédois de 50 ans avait commencé à travailler avec les joueurs blessés la saison dernière et ses conseils ont déjà porté leurs fruits. Erik Brannstrom a changé la courbure de son bâton à la suite d’une suggestion d’Alfredsson, ce qui lui permet d’être plus à l’aise sur la glace maintenant.

Voir ce jeune groupe grandir ensemble, devenir meilleur chaque année, c’était plaisant à regarder. Maintenant, de pouvoir en faire partie, c’est un bon sentiment , a poursuivi le membre du Temple de la renommée du hockey, qui avait occupé les fonctions de conseiller spécial aux opérations hockey entre 2015 et 2017.

Son rôle pourrait être appelé à évoluer au cours de la saison, et Daniel n’est pas certain de voyager avec l’équipe.

Les Sénateurs affrontent les Flyers de Philadelphie samedi après-midi au Centre Canadian Tire.

Avec les informations de Jonathan Jobin