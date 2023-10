La Couronne a réclamé une peine de 8 à 9 ans de prison contre Robert Konashewych et Adellene Balgobin pour fraude et abus de confiance à l'issue de l'audience sur la détermination de la peine vendredi. Les deux Torontois ont été reconnus coupables en juin d'avoir détroussé un vieil homme atteint d'Alzheimer dont la fortune était administrée par la province.

D'entrée de jeu, le procureur de la Couronne, Peter Scrutton, a lu à la cour une déclaration de Peter Stelter, le demi-frère de la victime Heinz Sommerfeld, qui avait laissé sa fortune de 830 000 $ à la curatelle publique de l'Ontario.

C'est un long et pénible processus judiciaire qui a duré 7 ans qui s'achève, je suis très triste pour mon frère, triste de voir comment il s'est fait plumer de la sorte , explique Me Scrutton au nom de M. Stelter.

Faits saillants de la fraude

Heinz Sommerfeld, qui était atteint d'alzheimer, ne pouvait administrer sa fortune. Celle-ci a été confiée dès 2008 au Bureau du tuteur et curateur public. Il est mort en juin 2017 à 77 ans.

Son demi-frère, qui l'avait perdu de vue depuis 30 ans, ignorait qu'il vivait dans une maison de soins de longue durée de la métropole.

Le Bureau du tuteur et curateur public de l'Ontario, qui est situé dans cet édifice au centre-ville de Toronto, est chargé de gérer l'argent des Ontariens qui sont incapables de le faire ou qui meurent sans famille ou sans héritier.

Le procès avait démontré que Robert Konashewych avait créé un faux testament sous le pseudonyme de Bob Kay pour se faire passer pour l'unique héritier de M. Sommerfeld avec la complicité d'Adellene Balgobin, qui travaillait à l'époque à la curatelle publique.

M. Konashewych avait fait croire qu'il connaissait M. Sommerfeld à l’époque où il travaillait comme gardien de sécurité au casino de l’hippodrome Woodbine avant de devenir policier.

Sa défense avait expliqué que M. Sommerfeld lui laisserait un jour tous ses avoirs, parce qu'il était sans famille.

L'agent Konashewych est toujours suspendu du Service de police de Toronto, mais sans salaire depuis le verdict de culpabilité.

Mme Balgobin a été reconnue coupable de vol de plus de 5000 $ et d'abus de confiance, tandis que l'agent Konashewych, du Service de police de Toronto, a été reconnu coupable de vol de plus de 5000 $.

Le tourment que toute cette affaire a eu sur moi et ma famille ne nous quittera plus jamais, parce que cette fraude a eu un impact financier sur nos vies , poursuit M. Stelter dans sa déclaration à la cour.

Il explique qu'il a dû vendre sa maison en Ontario et une propriété en Floride après avoir perdu son emploi en 2008.

J'aurais pu sauver les meubles si j'avais hérité en bonne et due forme de la fortune de mon frère; mais mes enfants et petits-enfants ont été dépossédés , conclut-il.

Adellene Balgobin quitte le palais de justice de Toronto à la fin de l'audience sur la détermination de la peine.

L'audience a permis d'apprendre que les fonds de 830 000 $ seront éventuellement restitués à la curatelle publique, grâce à la vente des avoirs de M. Konashewych dans l'immobilier.

Les fonds avaient été gelés à son arrestation jusqu'au verdict de culpabilité.

Réquisitoire de la Couronne

Le procureur Scrutton prend toutefois bien soin d'expliquer à la cour que la restitution de la fortune de la victime dans cette affaire ne peut constituer en aucun cas un facteur atténuant dans le calcul de la peine à lui infliger.

Me Scrutton souligne que justice doit être rendue et que les deux accusés doivent recevoir une peine de 8 à 9 ans de prison pour dénoncer ce genre de crime et dissuader quiconque voudrait commettre pareille fraude.

Le châtiment doit être proportionnel à l'ampleur de la fraude, ce n'est pas une escroquerie à un organisme de bienfaisance , dit-il en comparant leur complot à un stratagème bien imaginé motivé par la cupidité .

Le procureur précise qu'ils ont durant 18 mois falsifié des documents officiels, qu'ils en ont créé d'autres qui étaient faux, qu'ils ont modifié des adresses et des noms et qu'ils ont menti dans des déclarations sous serment.

Il affirme que M. Konashewych a poussé l'audace jusqu'à payer pour la pierre tombale de M. Sommerfeld.

L'ancienne petite amie de Robert Konashewych, Candice Dixon, l'avait dénoncé à la police, ce qui avait permis de mettre au jour la fraude à la curatelle.

Le procureur rappelle également que Mme Balgobin a abusé de son autorité comme fonctionnaire de la curatelle pour exécuter le plan de son ancien amant.

Elle avait toutes les informations confidentielles du défunt à sa disposition , poursuit Me Scrutton.

Mme Balgobin a été renvoyée après son arrestation. Il n'existe aucune preuve qu'elle ait agi sous la pression et l'influence de son complice ou sous l'effet d'une dépendance à l'argent , dit-il.

Me Scrutton souligne en outre que la réputation de la curatelle a été entachée et la confiance du public ébranlée dans cette affaire.

La lettre de M. Stetler sur l'impact que cette fraude a eu sur sa vie est formelle, sincère et compréhensible , conclut-il.

Plaidoyers des deux défenses

L'avocate de la défense du policier, Marcela Ahumada, explique qu'il est important de rappeler que l'argent restitué ne peut être considéré comme un produit issu de la criminalité mais bien comme l'argent que son client a investi dans l'immobilier.

Me Ahumada ajoute que la peine de la Couronne est disproportionnée par rapport à la fraude commise et que le procureur n'a pas réussi à prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'un tel châtiment était mérité au regard de la jurisprudence canadienne.

Elle propose plutôt une peine de 2 à 3 ans de prison.

Les défenses de Robert Konashewych et d'Adellene Balgobin ont des positions diamétralement opposées.

Elle ajoute que le fait que les deux accusés ont dissimulé leur relation intime à l'époque de la fraude ne doit pas du tout peser dans la balance, puisqu'elle n'a rien à voir avec le crime qu'ils ont commis.

À ce sujet, le juge l'interrompt. Le jury a confirmé qu'ils avaient comploté dans le but de commettre une fraude… leur relation intime n'a-t-elle pas justement facilité la fraude? , s'interroge-t-il.

Me Ahumada réplique que cet aspect de l'affaire n'est pas pertinent et qu'il ne doit pas être pris en compte dans la détermination de la peine.

L'avocate rappelle enfin que son client est un policier responsable qui adore son métier, qu'il est respecté dans sa communauté, qu'il n'a aucun antécédent judiciaire et que l'argent de la victime sera rendu à qui de droit.

Les possibilités d'une réinsertion sociale sont très bonnes et le risque de récidive peu élevé , conclut-elle.

Le procès de Robert Konashewych et d'Adellene Balgobin s'est tenu devant un jury au printemps 2023 au palais de justice de Toronto.

L'avocate de Mme Balgobin, Julianna Greenspan, a tenté de dissocier sa cliente de cette affaire, en rejetant presque toute la fraude sur M. Konashewych.

La culpabilité morale de ma cliente est bien moindre que celle de son complice, puisque c'est M. Konashewych qui convoitait la fortune de la victime , explique-t-elle.

Elle rappelle que sa cliente a témoigné au procès, ce qui n'est pas le cas de M. Konashewych et qu'elle n'a pas non plus de casier judiciaire.

Elle ajoute que Mme Balgobin travaille dans une chaîne de restauration rapide et un café pour combler ses fins de mois et s'occuper de sa mère malgré un diplôme universitaire qu'elle a reçu avec tous les honneurs.

Me Greenspan a présenté à la cour 22 lettres de soutien de la part d'amis, de membres de sa famille et d'anciens collègues de la curatelle de Mme Balgobin, lesquelles montrent qu'elle est fiable, bienveillante et dévouée .

Elle suggère une peine de 2 ans de prison à purger dans la communauté. Ses possibilités de réinsertion sont excellentes , conclut-elle.

La sentence sera rendue le 5 décembre prochain.