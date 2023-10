Les cinq municipalités régionales de comté (MRC) du Centre-du-Québec se partageront 2,9 M$ pour dresser le portrait de leurs infrastructures, services et terrains vacants. L’objectif de Québec est de permettre aux MRC de se préparer en vue de l’arrivée anticipée de nombreux travailleurs de la filière batterie.

On veut un portrait de ce qu'on a, de ce qu'on est comme territoire. Après ça, voir les opportunités qui s'en viennent avec la filière batterie , résume le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne.

Deux ressources vont être embauchées dans chaque MRC afin d’assister les Municipalités et de participer à l’accélération de leur développement.

Le gouvernement a annoncé vendredi qu’il finance cette initiative à hauteur de 2,3 millions de $ et les différentes MRC donnent environ 100 000 $ chacune.

L’entente vise entre autres à améliorer la connaissance de la capacité d'accueil actuelle du territoire. Celle-ci concerne entre autres les espaces disponibles et ceux à requalifier pour l'habitation, les terrains à vocation industrielle et commerciale , indique le cabinet de la ministre des Affaires municipales, par voie de communiqué.

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sera respectée, assure André Lamontagne, qui est ministre de l’Agriculture au sein du gouvernement caquiste.

Différentes initiatives régionales seront aussi soutenues afin de relever les défis communs en matière de capacité d'accueil et de favoriser la création de milieux de vie complets , promet le cabinet de la ministre des Affaires municipales.

Le Centre-du-Québec regroupe les MRC de Drummond, d'Arthabaska, de Nicolet-Yamaska, de L'Érable et de Bécancour.

Avec les informations de Raphaël Brouillette et d’après l’entrevue réalisée à l’émission En direct