Assurance-emploi : un député fédéral doute qu’une nouvelle zone de calcul soit la solution

Le député libéral fédéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, ne croit pas que l'établissement d'une nouvelle zone de calcul pour l'assurance-emploi réglerait les problèmes de travailleurs saisonniers de la Péninsule acadienne.

Des travailleurs saisonniers ont déploré mercredi lors d'une manifestation que l'accès à l'assurance-emploi soit calculé avec les données de la grande zone Restigouche-Albert, qui inclut la Péninsule acadienne.

Mercredi dernier, des travailleurs se sont rassemblés à Caraquet pour demander des changements au programme de l'assurance-emploi. Photo : Radio-Canada / René Landry

Ils estiment que la formule de calcul est mal adaptée à la réalité de la Péninsule où près de 60 % de l'économie dépend du travail saisonnier.

Leur porte-parole, Fernand Thibodeau, dénonce cette situation depuis plusieurs années.

Le porte-parole des travailleurs saisonniers, durant la manifestation de mercredi dernier à Caraquet. Photo : Radio-Canada / René Landry

Cette zone-là n'a pas été réfléchie , affirme-t-il. Ça n'a pas été bien fait, ce n'est pas bien calculé. Cette zone-là doit changer et le diviseur aussi. Et on a besoin d'une nouvelle réforme.

Une nouvelle zone ne réglerait pas la situation, selon le député fédéral

Le député d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier se dit sensible à la détresse de travailleurs qui peinent à joindre les deux bouts et craignent le trou noir , la période pendant laquelle ils ne perçoivent plus l'assurance-emploi. Mais, il croit qu'une nouvelle zone ne réglerait pas la situation.

De faire une zone pour la Péninsule seulement, ça ne réglerait rien du problème qu'on a présentement , croit-il.

Le député libéral fédéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, ne croit pas que d'établir une zone de la Péninsule acadienne pour les calculs de l'assurance-emploi réglerait tous les problèmes. Photo : Radio-Canada / René Landry

Je me suis entretenu avec énormément de gens qui sont connaisseurs dans leurs dossiers. Le calcul de l'assurance-emploi est un calcul complexe. Ça prend en considération le nombre de personnes qui cherchent du travail. On a une population aussi qui est élevée par ici alors ça fausse un peu les données.

Il souligne que le gouvernement a mis en place plusieurs programmes pour tenter d'améliorer la situation des travailleurs saisonniers.

Tenir la promesse

On sait qu'il y a un problème avec l'assurance-emploi , dit-il. On a promis une réforme. Je vais m'assurer que mon gouvernement tient sa promesse. Mais si la réforme prend un peu trop de temps à arriver, il faut trouver des solutions dans l'immédiat pour faire en sorte que certaines personnes qui en ont plus besoin que d'autres reçoivent les bénéfices qu'elles devraient recevoir.

Serge Cormier dit qu'il veut faire des efforts pour simplifier le programme d'assurance-emploi.

Avec des informations de Mario Mercier