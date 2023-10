Cinémental 2023 s’offre un documentaire sur la migration d’une famille franco-manitobaine

Dans le cadre du 32 e Cinémental, ce sont 23 films francophones qui ont été sélectionnés, dont trois documentaires franco-manitobains. L'un d'eux raconte l'histoire de migration de la famille du réalisateur franco-manitobain Ryan McKenna.

Pour nous c'est toujours important de non seulement offrir des films d’ici et au-delà. On essaie de se mettre dans la peau de notre public et de leur offrir ce qui pourrait leur plaire. Nous sommes aussi à la recherche de différents vécus et de différents thèmes , précise la coordonnatrice du festival, Mélanie Bédard.

C’est justement ce que permet la projection des trois documentaires.

Avec Ma course folle vers un maillot deux-pièces de Francine Hébert, on touche à la porte de poids, à la santé et au bien-être. Avec Grand frère d’Alice Teufack, on parle de l’immigration au Manitoba. Avec Four Mile Creek de Ryan McKenna, on parle d’une histoire de famille , précise Mélanie Bédard.

Four Mile Creek : une histoire de famille

Le documentaire Four Mile Creek relate l’histoire de la famille du réalisateur franco-manitobain Ryan McKenna.

L’oncle et la tante de M. McKenna lui racontent cette histoire familiale alors qu'il n'a que 11 ans.

En 1893, sa famille et lui quittent leur ferme à Laval au Québec pour s’installer à Lasalle au Manitoba.

Durant le trajet en train, une famille d’immigrants contracte la variole. La famille de Ryan McKenna doit alors faire une quarantaine à Four Mile Creek.

Plusieurs membres de la famille tombent malades. La plus jeune enfant âgée de 7 ans, Aurore, meurt. Son père l’enterre seul sur un terrain isolé de Four Mile Creek pour éviter que l’infection se répande.

La famille n’a jamais pu récupérer le corps.

Depuis ce temps, la famille pleure cette enfant qui n’a pas pu avoir une tombe et n’a pas reçu les sacrements d’un prêtre selon la tradition catholique.

Quand mon oncle était jeune, il a souvent entendu son grand-père parler de cette histoire-là. Donc mon oncle a décidé qu'il allait la sauver, puis la trouver, puis l'amener chez eux au Manitoba , raconte Ryan McKenna.

Cent ans plus tard, en 1993, l’oncle du réalisateur part à la recherche de la tombe d’Aurore à Four Mile Creek.

Ouvrir en mode plein écran Le documentaire « Four mile creek » est une histoire familiale depuis la mort d'Aurore à la recherche de sa tombe par son oncle. Photo : Clark Ferguson

Le film de 21 minutes finalisé en septembre 2023 se partage en deux parties : l’histoire d’Aurore et l’histoire contemporaine de la recherche de la tombe.

Le texte qui défile sur l’écran provient des journaux de la famille. Ryan McKenna a sorti des sections qui correspondent aux images qu’il avait envie de mettre en avant, réalisant ainsi un gros travail d’archive.

Son oncle prend la parole dans la deuxième partie du film.

Mon oncle est quelqu'un assez romantique et sentimental, alors je me suis inspirée des peintures de l'époque qui était le romantisme , explique Ryan McKenna.

Ouvrir en mode plein écran Le fantôme d'Aurore hante la famille de Ryan McKenna et lui rend hommage dans « Four mile creek ». Photo : Clark Ferguson

J’ai étudié beaucoup de peintres comme Delacroix ou Goya, puis j'ai essayé de styliser le film en m’inspirant de ce style. Je voulais mêler le style romantique avec de vraies archives pour donner un effet un peu mystérieux. C'est comme une histoire de fantômes , poursuit-il.

La tombe d’Aurore n’a jamais été retrouvée, car les moyens techniques en 1993 n’étaient pas aussi performants que ce qu’il est possible de faire aujourd'hui , précise Ryan McKenna.

Il y a une partie de moi qui aimerait faire un deuxième film dans lequel on retrouve Aurore et on la ramène chez nous au Manitoba , conclut le réalisateur.

Four Mile Creek de Ryan McKenna sera diffusé le dimanche 29 octobre à 19 h à la Salle Pauline Boutal au Centre Culturel franco-manitobain, en première partie du film québécois Frontières.

Ryan McKenna ne sera pas sur place, mais une séance de questions/réponses par visioconférence est envisagée.

Cinémental aura lieu du 20 au 27 octobre 2023 au Centre culturel franco-manitobain.