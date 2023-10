Le 17e étage de la Maison Manuvie sur le boulevard De Maisonneuve au centre-ville de Montréal a un nouveau locataire : le studio de jeux vidéo Beenox, déjà établi à Québec depuis 23 ans. L'établissement accueille 100 chaises pour le moment, portant à 500 le nombre de personnes qui travaillent pour le compte du fleuron québécois, une filiale d’Activision.

Cela fait plus d’un an que Nour Polloni, directrice des studios Beenox, attend ce moment, le nouveau studio ayant été annoncé en mars 2022.

Puisque la pandémie tout comme le contexte du télétravail se sont révélés particulièrement profitables pour l’industrie du jeu vidéo, l’entreprise de Québec avait déjà entamé depuis deux ans sa croissance à Montréal pour combler certains besoins.

C’était important pour nous qu’on puisse avoir un bureau, pour que les gens puissent se rassembler.

Le choix de la métropole québécoise était tout naturel pour le nouveau studio, notamment en raison de son important bassin de talents , sans compter que ses universités et un grand nombre formations font la part belle à l'industrie vidéoludique. La diversité de la population montréalaise a aussi lourd dans la balance pour Nour Pollini, elle-même représentante d'une minorité visible.

Nour Polloni (au centre) travaille depuis 23 ans dans l'industrie du jeu vidéo. Elle a commencé sa carrière en France, avec Atari, avant de devenir productrice pour Beenox et de gravir les échelons. Photo : Beenox

C’est précieux et important pour moi de propager cette culture et d’augmenter la diversité, pour que chaque personne ait sa voix , insiste-t-elle.

Au cœur du centre-ville

Contrairement à ses cousins Ubisoft Montréal et Behaviour Interactif, Beenox a choisi de s’établir au centre-ville, plutôt que dans le quartier Mile End.

Pourquoi? Pour son dynamisme, son accessibilité en transport en commun – l’accès au REM , au métro et au train se fait à partir de la ville souterraine – et l'idée d'être au centre de tout, des membres du personnel de Beenox habitant la grande région de Montréal, d’après la directrice, qui cumule 12 ans dans l’entreprise, dont 3 ans à sa tête.

On peut aussi faire son magasinage des Fêtes juste à côté! dit-elle en riant.

Le nouveau studio de Beenox est composé majoritairement d'espaces de travail ouverts, mais il compte aussi un salon de détente en coin, qui offre une vue imprenable sur le centre-ville de Montréal. Photo : Beenox

La Maison Manuvie se veut aussi un choix stratégique pour Beenox. Le studio montréalais compte pour le moment 100 personnes, ce qui porte à 500 le nombre total de travailleurs et travailleuses dans l'entreprise, et il y a de la place pour plus , indique Nour Polloni, ajoutant qu’il existe d’autres options dans l’immeuble .

À la question de savoir quelles sont les visées de croissance pour ce studio, la directrice se contente de répondre, sourire en coin : On verra les opportunités [occasions] qui se présentent à nous .

Call of Duty: Modern Warfare III parmi les missions

Tout comme le studio de Québec, celui de Montréal travaille sur différentes productions de Call of Duty, l’un des jeux de tir à la première personne les plus populaires dans le monde.

L’équipe planche surtout sur la version PC du jeu réimaginé de Call of Duty: Modern Warfare III, qui sera lancé le 10 novembre prochain, soit 12 ans après la sortie du titre original.

«Call of Duty: Modern Warfare III» est la suite du travail entamé ces dernières années par Activision avec «Call of Duty: Modern Warfare II», sorti pour sa part en 2022. Photo : Call of Duty

On promet un titre à la fine pointe de la technologie, adapté à plusieurs gammes de processeurs graphiques, des moins aux plus performants. Le studio a aussi mis les bouchées doubles sur le plan de l'accessibilité avec des fonctions conçues pour les gens touchés par le mal des transports, l'audiosensibilité et la photosensibilité, entre autres.

On veut toujours que le plus de monde possible puisse y jouer.

Beenox se fait toutefois avare de détails sur la campagne du jeu, mais Marc-Alexandre Boulanger-Milot affirme qu’il saura plaire aux nostalgiques de la série. Il mentionne notamment le retour du mode de jeu de zombies Cold War, et mentionne le retour de plusieurs personnages emblématiques tels le capitaine Jonathan Price et le lieutenant Simon Ghost Riley.

Si l’équipe a eu recours à la technologie de la photogrammétrie pour Modern Warfare II – lequel offre une mise à jour graphique impressionnante de la ville d’Amsterdam –, elle ne se mouille pas sur les paysages qui seront présents dans la suite du jeu.

Ce qui est certain, c’est que ça se veut réaliste, inspiré de faits réels de quelque part dans le monde, mais intégré dans la fiction , souligne Marc-Alexandre Boulanger-Milot en restant énigmatique.

Un jeu mobile de Warzone attendu

L’un des projets les plus notables sur lequel travaille l’équipe de Beenox est sans doute le très attendu jeu Call of Duty Warzone Mobile.

J’ai l’impression qu’on va tourner une page d’histoire avec la version mobile de Warzone.

Call of Duty Warzone, un jeu PC de type bataille royale gratuit en ligne, a connu un succès fulgurant pendant la pandémie, et sa version mobile se fait attendre de pied ferme par les joueurs et les joueuses, d’après François Reimnitz : Quarante-cinq millions de personnes se sont préenregistrées pour obtenir la version mobile le jour un. La barre est haute.

Beenox a profité de l'inauguration de son studio à Montréal pour dévoiler sa nouvelle identité visuelle. Photo : Beenox

Le jeu, plus épuré que la version PC, sera multiplateforme : les éléments débloqués dans la version mobile pourront être récupérés sur la version PC du jeu, et vice-versa, tout en gardant certains éléments propres au téléphone intelligent, selon l’équipe.

Une personne qui joue sur PC sera contre des gens sur PC, et les personnes qui jouent à la version mobile seront contre d’autres aussi sur mobile , précise Marc-Alexandre Boulanger-Milot.

Prévu au printemps 2024, Activision n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour le jeu mobile, codéveloppé avec des studios d’Activision aux États-Unis, en Espagne et en Chine.

Dave Stohl, vice-président général de Call of Duty, accompagné de la directrice de Beenox, Nour Polloni, du ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete, et du président-directeur général de Montréal International, Stéphane Paquet. Photo : Beenox