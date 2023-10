Guerre Israël-Hamas : Ottawa se prépare à une éventuelle évacuation éclair de Gaza

Le gouvernement canadien a affirmé vendredi qu’il se prépare en vue d’une éventuelle évacuation de ses ressortissants bloqués dans la bande de Gaza, alors qu’Israël semble planifier une offensive terrestre en représailles à l'attaque sanglante lancée par le Hamas.

Lors d’une séance technique d’information vendredi, des responsables d’Affaires mondiales Canada ont indiqué avoir appris plus tôt dans la journée qu’il existe une possible fenêtre pour évacuer les 150 Canadiens bloqués dans la bande de Gaza. Ils pourraient se rendre vers l’Égypte, par le point de passage de Rafah.

Selon ces responsables, le Canada est en discussion avec l’Égypte et Israël, ainsi qu’avec l’ ONU , pour organiser le rapatriement des ressortissants canadiens et des résidents permanents avec leurs familles.

Cette fenêtre pourrait survenir le samedi 14 octobre, entre midi et 17 h, heure locale, mais on n’a pas d’assurances, on a seulement une fenêtre comme possibilité , a tenu à préciser Alexandre Lévêque, sous-ministre adjoint à Affaires mondiales Canada.

Les responsables affirment qu’ils vont communiquer les détails aux personnes qui se sont inscrites auprès d’Affaires mondiales Canada, mais ils concèdent que la communication est difficile dans la bande de Gaza en raison de la pénurie d’électricité.

Ouvrir en mode plein écran Vue du point de passage de Rafah qui sépare l'Égypte de la bande de Gaza. Photo : Getty Images / AFP/SAID KHATIB

Après l'attaque sanglante du Hamas, le 7 octobre, qui a fait plus d'un millier de morts sur son territoire, Israël a décrété un siège complet de la bande de Gaza, déjà sous blocus terrestre, aérien et maritime depuis plus de 15 ans.

Vendredi, l'État hébreu a aussi ordonné l'évacuation, dans les 24 heures, de tous les civils du nord de l'enclave palestinienne vers le sud, soit environ 1,1 million de personnes, selon le porte-parole du secrétaire général de l' ONU , Stéphane Dujarric.

Interrogée à savoir si le Canada conseille à ses ressortissants à Gaza de se diriger vers le sud, où se trouve le point de passage de Rafah, la sous-ministre adjointe pour la gestion des urgences à Affaires mondiales, Julie Sunday, a dit que la dernière chose que nous voulons est que des Canadiens se retrouvent bloqués à la frontière .

Nous ne demandons pas aux Canadiens de se déplacer [vers le sud] jusqu’à ce que nous ayons la confirmation qu’ils pourront traverser la frontière [vers l’Égypte].

Mme Sunday a par ailleurs rappelé que la situation aux frontières de la bande de Gaza est très volatile. Nous savons qu’il y a eu des bombardements des deux côtés de la frontière au cours de la dernière semaine , a-t-elle ajouté.

Nous allons contacter les personnes dont les documents de voyage ont été approuvés [...] mais nous sommes réalistes, nous savons que nous ne pouvons donner qu’un bref préavis à ces gens. L’échéance sera très courte. Nous n’avons pas encore de garanties fermes de la part des autorités égyptiennes et israéliennes, mais nous voulons être préparés , a-t-elle encore dit.

En ce qui concerne les 190 Canadiens et résidents permanents qui se trouvent en Cisjordanie et qui souhaitent rentrer au Canada, Mme Sunday affirme que leur cas a fait l’objet de discussions entre la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et son homologue israélien, Eli Cohen.

L’option d’une évacuation par voie terrestre vers la Jordanie est examinée , a-t-elle assuré, affirmant qu’il y aura plus de détails disponibles dans les prochains jours .

Mme Joly a reçu l’assurance de son homologue israélien que l’État hébreu est prêt à fournir son assistance pour permettre l’évacuation des Canadiens en Cisjordanie.

Pour ce qui est des Canadiens en Israël, les responsables d’Affaires mondiales Canada ont indiqué que deux vols de rapatriement ont été organisés vendredi de Tel-Aviv vers Athènes. Deux premiers vols transportant environ 230 personnes ont été organisés la veille.

À l’heure actuelle, on dénombre 6500 Canadiens en Israël et 485 dans les territoires palestiniens qui sont enregistrés auprès d’Affaires mondiales Canada.

Les autorités canadiennes ont fait état du décès de trois Canadiens et ont affirmé que quatre autres sont portés disparus. Les autorités refusent toutefois de préciser s’ils figurent parmi les otages aux mains du Hamas dans la bande de Gaza.

Lors de son offensive contre Israël, le Hamas a capturé au moins 150 otages, dont de nombreux étrangers et binationaux. Jeudi, des représentants du Hamas ont cependant affirmé qu'ils ne négocieront pas sur la question des otages tant que l'armée israélienne continuera de bombarder la bande de Gaza.