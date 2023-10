Des producteurs de vin mettent en place certaines pratiques pour limiter les impacts de leur produit sur l'environnement. En voici quelques exemples.

Gorgée de soleil

Ouvrir en mode plein écran Planeta Frappato 2022 | Code SAQ 15235902 | 23,45$ Photo : SAQ

Vittoria, dans le Sud-Ouest de la Sicile, est plus près de Tunis que de Rome. Le vent chaud de l’Afrique, appelé Sirocco, fait monter le mercure à plus de 40 degrés Celsius en été et recouvre la ville de sable du Sahara. Sans surprise, cette région de Sicile est l’une des plus chaudes de l’île. Pour garder l’équilibre dans les vins, la compagnie Planeta met en place de nombreux efforts : elle plante entre les vignes différentes plantes, comme des haricots, pour favoriser la multiplication des microorganismes et pour augmenter la teneur en azote dans le sol. Elle plante aussi davantage d’arbres fruitiers au cœur des vignes pour favoriser la biodiversité. Pour souligner ses efforts, on ouvre une bouteille de sa cuvée 100 % frappato. Cette variété locale est plus souple que le nero d’Avola. Le vin n’a pas fait d’élevage en fûts de chêne, mais il dévoile des parfums de terre cuite et de cendre. L’attaque au goût de cerise est juteuse et les tannins sont modérés. Idéal avec des pâtes all’amatriciana.

Engagé

Ouvrir en mode plein écran Francesco Cirelli Trebbiano d'Abruzzo 2022 | Code SAQ : 13750062 | 21,95$ Photo : SAQ

Des études en économie et au collège de la marine italienne ont fait réaliser à Francesco Cirelli que le travail de la terre est essentiel. Il est retourné dans sa région natale, les Abruzzes, et il a acheté un domaine de 23 hectares. En plus d’élaborer des vins selon les règles de l’agriculture biologique, il produit de l’huile d’olive, des légumes et élèvent des animaux. Ce blanc à base du cépage local trebbiano est d’une grande élégance. Il s’ouvre sur des parfums de pêche et d’agrumes. Les vignes sont plantées à quelques kilomètres de la mer Adriatique, ce qui confère au vin des notes salines délicieuses. Avec un feuilleté de fromage, le fiadoni, typique des Abruzzes, c’est un pur bonheur!

Le Salon des vins d’importation privée se tiendra le mercredi 18 octobre au Manège militaire Voltigeurs de Québec et les vins des Abruzzes seront à l’honneur.

Zéro carbone

Ouvrir en mode plein écran Santa Margherita Valdadige | Code SAQ 964601 | 20,40$ Photo : Xavier Gagnon

Santa Margherita est la deuxième plus grande entreprise familiale d’Italie. Après huit générations dans le commerce du textile, la famille Marzotto a fondé son premier vignoble en 1935 dans le Trentin. Elle en possède aujourd’hui 10 en Italie et un aux États-Unis. Afin de réduire ses émissions de carbone, elle s’est dotée d’une usine de verre. Cette dernière permet à Santa Margherita d’élaborer l’unique vin certifié zéro carbone vendu au Canada. Il s’agit de son pinot grigio. En 1961, il a été le premier vin blanc élaboré avec du pinot gris. En raison de la couleur légèrement rosée de ses baies, le pinot gris est souvent vinifié en rosé. Cette cuvée n’est pas certifiée bio, pourtant aucun produit chimique n’est appliqué et le domaine réutilise l’eau. Vif, frais et floral, sa touche d’amertume en bouche prolonge le plaisir. Quelques huîtres, du citron, santé!

Le plaisir est dans la cannette

Ouvrir en mode plein écran Meinklang Djuce Kontext 2021 | Code SAQ : 15194944 | 9,95$ Photo : SAQ

La traditionnelle bouteille de verre engendre plus de 50 % des émissions de carbone du vin. C’est pourquoi les vignerons optent de plus en plus pour des contenants plus légers. La cannette d’aluminium réduit de 20 fois les émissions du vin en plus d’être plus facilement recyclable. Le domaine autrichien Meinklang est engagé depuis des années dans une démarche de développement durable. Elle s’est associée à l’entreprise Djuce pour commercialiser un vin orange en cannette. En un mot : c’est délicieux! Les raisins de welschriesling, de pinot gris et de traminer sont restés en contact avec le jus une semaine. Cette technique apporte de la couleur et de la texture à ce vin blanc subtilement épicé et fruité. Le format de 250 ml est tout indiqué pour un apéro en duo.