Émissions spéciales de La journée (est encore jeune) et Place publique à Saguenay

Deux émissions radio festives seront diffusées devant public lundi en marge du 90e anniversaire de la radio de Radio-Canada.

Jean-Philippe Wauthier, Olivier Niquet et leurs collaborateurs préparent deux demi-heures de La journée (est encore jeune) pour l’occasion. L’une des émissions sera diffusée en direct lundi à 13 h.

Quant à Catherine Doucet, elle sera à la barre de Place publique pour trois heures en direct à compter de 15 h. Elle et son équipe ont concocté une émission 100 % régionale avec un menu rempli d’invités et de surprises. Les artistes Fred Fortin et Gab Bouchard seront notamment de la fête.

Les émissions seront diffusées en direct sur ICI Première. Elles seront aussi disponibles en rattrapage sur le site Internet de Radio-Canada et sur l’application OhDio.

Ces émissions seront diffusées du restaurant Le Shaker, situé sur le boulevard Talbot dans l’arrondissement de Chicoutimi.