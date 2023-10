Alors que plusieurs projets d’installations de biométhanisation agricole pour produire du gaz naturel à partir de fumiers sont en développement au Québec, celui de Shefford en Estrie, qui serait l’un « des plus avancés » de la province selon son promoteur, suscite une levée de boucliers des citoyens du secteur.

Paul Sauvé, un citoyen de Shefford et président de l’entreprise 9416-8275 Québec inc., souhaite construire une installation de biométhanisation sur sa propriété qui lui permettra de produire du gaz naturel à partir de fumier, de lisier, de litières et de résidus agricoles. C’est la décomposition de la matière dans un biodigesteur, un espace sans oxygène, qui permet cette transformation.

C'est sur sa terre que Paul Sauvé prévoit construire une installation de biométhanisation.

Il compte ensuite vendre ce gaz à des distributeurs, comme Énergir, en se branchant directement à l’un des pipelines gaziers qui passe sur sa propriété. On a deux pipelines ici et je pense que c’est sur ces pistes-là qu’il faut qu’on continue à avancer , a-t-il expliqué lors de la visite des lieux.

Des pipelines sur le terrain de Paul Sauvé.

En plus du gaz, le biodigesteur permettra de produire un engrais nommé digestat à partir de matière fécale. Pour créer un lisier qui soit excessivement propre et agronomiquement fiable pour engraisser nos sols et ceux de nos fermes concomitantes , explique M. Sauvé

Toujours selon le promoteur, il s’agit d’un projet d’économie circulaire qui contribuerait à lutter contre les changements climatiques .

De 14 à 15 M $ en aides financières des gouvernements

Paul Sauvé a déjà commencé les travaux préparatoires pour accueillir la structure qui sera, en partie, enfouie dans le sol, même s’il n’a pas encore obtenu l’autorisation du ministère de l’Environnement pour son projet.

Lors de notre visite, le site avait été excavé notamment par dynamitage. C’est un peu la course en ce moment dans cette industrie qui est dans le devenir , dit-il devant le chantier.

Le terrain de Paul Sauvé

Son projet, évalué à 27 millions de dollars, compte sur l’appui financier des gouvernements du Québec et du Canada. Il y a à peu près 14 ou 15 M $ d’aides financières qui viennent des deux quotes-parts du gouvernement , précise-t-il.

Il indique vouloir traiter 28 000 tonnes de matière annuellement. Ce poids correspond à celui de 2000 autobus de ville (Nova Bus).

Vives inquiétudes dans le voisinage

Le projet de Shefford suscite beaucoup d’inquiétude dans la communauté, notamment parce que des résidences sont situées à moins de 500 mètres des futures installations. La plus proche demeure est à près de 150 mètres, selon le promoteur.

Si les lignes directrices du gouvernement recommandent une distance de 500 mètres entre les résidences et les biodigesteurs, une exception est accordée aux lieux de biométhanisation dite agricole . La distance à respecter est de 60 mètres , mentionne par courriel l’équipe de Paul Sauvé.

Plusieurs craignent une augmentation importante de la circulation en raison du transport de matières fécales et des odeurs émanant de l’entreposage des matières sur le site. Ils sont aussi préoccupés par l’enjeu de la protection de la nappe phréatique.

Chantal Thériault et son conjoint Pierre Rousseau

Chantal Thériault et son conjoint Pierre Rousseau sont de ceux-là. On n’est pas dans un parc industriel , souligne Mme Thériault. Ce n’est pas parce que c’est du pas dans ma cour, c’est que cela n’a pas de sens que ce soit dans cette cour-là .

On parle d’un projet de 28 M $. Ce n’est pas une petite cabane à sucre dans la cour.

Des projets aussi proches des résidences ne sont pas la norme, selon plusieurs acteurs du milieu consultés. À titre d’exemple, KEIRIDIS BioÉnergie, qui développe un projet de biométhanisation agricole dans la MRC des Sources, en Estrie, ne retient aucun site potentiel situé à moins de 500 mètres de résidences.

Mises en demeure

Plusieurs citoyens contactés par Radio-Canada refusent de s’exprimer publiquement par craintes de représailles de l’entreprise de Paul Sauvé. Celle-ci a envoyé plusieurs mises en demeure à des voisins ayant critiqué le projet.

Ça met un gros nuage , s’exclame Chantal Thériault. Le promoteur a la responsabilité de nous informer, puis au lieu de le faire, il envoie des mises en demeure. C’est un peu particulier comme ouverture du promoteur.

En entrevue à Radio-Canada, Paul Sauvé se défend et affirme que sa porte est toujours ouverte pour celles et ceux qui ont des préoccupations . Il mentionne, par ailleurs, qu’il tiendra des portes ouvertes à ce sujet à la fin du mois. Il n’a toutefois pas l’intention de tenir des consultations publiques qui sont réclamées par certains puisqu’il en a déjà organisé une le 20 juillet dernier. Des citoyens déplorent ne pas avoir eu connaissance de cette consultation qui s’est déroulée en pleine période estivale, et en après-midi de surcroît.

Quant aux mises en demeure, il dit en avoir envoyé deux à des voisins qui auraient des intérêts économiques dans une autre usine .

L’idée, ce n’est pas d’envoyer des mises en demeure, mais de protéger le brevet, puis la recette pour protéger la ferme.

Relancé à plusieurs reprises sur le nombre de mises en demeure envoyées, Paul Sauvé finira par mentionner qu’un troisième voisin a reçu une lettre , qui ne serait toutefois pas, selon lui, une mise en demeure en bonne et due forme.

Il dit également que son projet est crucial pour la survie d’une petite ferme et qu’il y a une question de pérennité économique .

« Un petit projet », dit Paul Sauvé

Paul Sauvé martèle que son installation n’est pas une activité industrielle et que la majorité de la matière proviendra de sa ferme et ne sera pas importée.

Ce n’est pas une poubelle, ce n’est pas une usine, c’est petit et ça va être beau.

Selon plusieurs agronomes consultés par Radio-Canada, les quelque 165 bêtes que prévoit avoir Paul Sauvé [Il en a, pour l’instant, 50] sont pourtant loin d’être suffisantes pour fournir 28 000 tonnes par année de matière à son biométhanisateur.

Ce dernier assure que plus de 50 % de la matière traitée proviendra de sa ferme. Il explique posséder plusieurs terres dans le secteur qui sont louées à des agriculteurs où il y aurait au moins 800 bêtes. Ce qui se crée sur ces autres fermes revient évidemment sur la ferme, si on veut maîtresse, pour être traitée , explique-t-il.

Dans une décision datée du 31 août, la Commission de protection du territoire agricole du Québec a informé Paul Sauvé que la majorité de la matière première doit provenir de sa ferme. Si ce n’était pas le cas, son projet pourrait être considéré comme une activité industrielle ou commerciale et nécessiterait une approbation particulière.

M. Sauvé prévoit effectuer le transport de matière provenant de lieux situés dans un rayon de 6 à 10 km par des tracteurs avec des remorques. C’est un dérangement d’à peu près 6 ou 7 secondes devant le lieu de résidence au niveau d’une potentielle émanation d’odeur , soutient-t-il.

Le citoyen Pierre Rousseau n’arrive toutefois pas à être rassuré par les déclarations publiques de Paul Sauvé tenues au conseil municipal et dans plusieurs lettres ouvertes publiées par l’entreprise dans La Voix de l’Est, surtout sur l’échelle de grandeur du projet. Quand on regarde leur façon de procéder à date, ça ne donne pas confiance. Dès le départ, il aurait dû y avoir une consultation, puis des échanges avec des citoyens, mais ça n’a pas eu lieu.

Plusieurs citoyens critiquent également le conseil municipal pour ne pas les avoir informés du développement du projet plus tôt. Le maire de la ville, Éric Chagnon, n’a pas rappelé ni répondu aux courriels de Radio-Canada envoyés il y a plus d’une semaine.

21 projets au Québec

En date du 30 septembre 2023, le Programme de soutien à la production de gaz naturel renouvelable du gouvernement du Québec appuyait financièrement 21 projets de biométhanisation agricole répartis dans huit régions. Au total, 44 M $ ont été octroyés en subvention pour les soutenir.

En date du 30 septembre dernier, le gouvernement du Québec avait accordé une aide financière de près de 44 M $ à des projets de biométhanisation actuellement en développement.

Projets de biométhanisation financés par le gouvernement du Québec Entreprises Région Keridis Bioénergie inc. Capitale-Nationale Groupe BioÉnertek inc. Centre-du-Québec Keridis Bioénergie inc. Centre-du-Québec GNR Valorix s.e.c. Centre-du-Québec 12837072 Canada inc. Centre-du-Québec 12837072 Canada inc. Centre-du-Québec Keridis Bioénergie inc. Chaudière-Appalaches Ausime Énergie inc. Chaudières-Appalaches Gaz Renouvelable Bellechasse inc. Chaudières-Appalaches Keridis Bioénergie inc. Estrie 9416-8275 Québec Inc. Estrie Nature Energy Farnham inc. et Nature Energy Canada inc. Estrie Keridis Bioénergie inc. Laurentides Gaz Renouvelable Oka inc. Laurentides Unixor Biogaz inc. et Groupe Axor inc. Laurentides Tri-Énergie Inc. Mauricie Ferme du Grenier Gardangeois inc. Montérégie Coopérative Régionale d'Électricité de St-Jean-Baptiste de Rouville Montérégie Agriméthane Saguenay inc. Saguenay–Lac-Saint-Jean Ausime Énergie inc. Saguenay–Lac-Saint-Jean Keridis Bioénergie inc. Saguenay–Lac-Saint-Jean Source : Ministère de l’Économie du Québec

Cet engouement réjouit des scientifiques du Centre de recherche et de développement de Sherbrooke qui reçoit de plus en plus de demandes d’entrepreneurs pour visiter le biodigesteur utilisé pour leurs travaux de recherche. Cet appareil sert à capter le méthane, donc on évite les émissions de gaz à effet de serre provenant du lisier qui n’est pas traité , explique le scientifique chez Agriculture Canada, Bernard Goyette. Ça aide à réduire notre empreinte environnementale.

Le scientifique Rajinikanth Rajagopal (gauche) avec Bernard Goyette (droite).

Quelle est l’utilité des biodigesteurs pour les agriculteurs? Selon la professeure au Département de génie chimique à l’Université Laval, Céline Vaneeckhaute, la biométhanisation peut permettre de remplacer les engrais synthétiques. Le digestat qui est issu du traitement peut être épandu sur les terres. La minéralisation de la matière organique dans le procédé permet à la plante d’absorber plus rapidement les nutriments contenus dans le digestat. Le fumier doit quant à lui se dégrader avant d’être absorbé , précise le scientifique chez Agriculture Canada, Bernard Goyette.

Si les usines de biométhanisation sont beaucoup moins courantes au Québec qu’en Europe, c’est notamment en raison du faible coût de l’électricité dans la Belle Province, croit Bernard Goyette. Pour rentabiliser un équipement comme ça, c’est plus difficile si on n’a pas un regroupement de fermes.

Le biodigesteur de Lennoxville.

C’est justement l’enjeu de la rentabilité qui inquiète le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) en Estrie, Michel Brien. Il y a eu des projets dans le passé qui ont tenté de démarrer, mais il n’y a pas de projet qui a fonctionné à long terme , constate-t-il, tout en voyant d’un bon œil les récents développements dans la filière.

M. Goyette explique que le Centre de recherche de Sherbrooke planche justement sur de nouvelles méthodes pour essayer de réduire les coûts pour pouvoir adapter un digesteur à la ferme .

L’approvisionnement en matière : un enjeu

Un autre défi pour les promoteurs d’usines de biométhanisation est la disponibilité de la matière à traiter. Mais le but, ce n’est n’est pas d’en produire plus, c’est de traiter ce qu’on a à traiter pour réduire l’impact sur l’environnement , juge Bernard Goyette.

Quatre experts consultés s’entendent sur le fait que faire voyager des matières à traiter sur de longues distances, ou pire, augmenter les cheptels pour produire plus de fumier, viendrait, en quelque sorte, contrecarrer les bénéfices environnementaux de la démarche. Je trouverais cela un peu absurde , souligne la professeure Céline Vaneeckhaute. Il faudrait d’abord valoriser les matières résiduelles qu’on a comme il faut.

Le directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard, s’inquiète justement que des entreprises décident d’importer des matières de plusieurs régions du Québec et même des États-Unis. Il y a des gros sous là-dedans, beaucoup d’argent dans le programme [du gouvernement] , souligne-t-il. P lus il y a de l’argent, plus il va y avoir des joueurs qui vont arriver, qui ne sont pas nécessairement spécialisés là-dedans, qui vont faire ça uniquement pour l’argent.

Il y a beaucoup de drapeaux rouges qui se lèvent actuellement.

Selon lui, le développement de la filière n’est pas assez encadré pour éviter les dérives. Ce qu’on aimerait, c’est une réglementation provinciale, qu’il y ait des consultations publiques et aussi éventuellement des évaluations d’impact et, pourquoi pas, un Bureau d’audience publique (BAPE) générique sur cette filière.

Difficile de savoir quand les prochains biodigesteurs entreront en activité dans la province. La mise en fonction de celui de Paul Sauvé n’est pas encore connue.