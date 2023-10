Le propriétaire de l’école, où loge « la reine du Canada », fait face à une accusation

Le propriétaire de l'ancienne école de Richmound, en Saskatchewan, où réside la fameuse conspirationniste canadienne, Romana Didulo, fait face à une accusation de voies de fait.

Vendredi dernier, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été informée d'un incident d'agression survenu à Richmound. Selon la police, Ricky Manz, 59 ans, est accusé d'avoir agressé un autre homme, mais aucune blessure n'a été signalée.

D'après les titres de propriété et le registre des sociétés, l’homme de 59 ans dirige la société Can-Abis Botanicals,propriétaire de l'ancienne école de Richmound.

La GRC indique que Ricky Manz a été arrêté mercredi. Il comparaîtra devant le tribunal de Leader, en Saskatchewan, le 16 novembre.

Ouvrir en mode plein écran La célèbre conspirationniste canadienne, connue pour être liée à la mouvance QAnon, Romana Didulo. (Photo d'archives) Photo : (Gracieuseté : Bitchute)

À la mi-septembre, M. Manz a invité Romana Didulo, ainsi que ses partisans, à résider dans l'ancienne école de Richmound, à la suite de leur expulsion de Kamsack, localité située dans l'est de la Saskatchewan.

Romana Didulo, s'est attribué de nombreux titres, dont celui de reine du Canada et de leader nationale autochtone. Elle a eu des milliers d'adeptes grâce à des théories de conspiration et à ce qu'elle appelle des décrets .

La semaine dernière, Romana Didulo et certains de ses partisans qui disent former le Royaume du Canada , ont proféré des menaces d'exécutions envers des élus et des résidents de Richmound.

Selon la GRC , les résidents de Richmound expriment des préoccupations concernant la présence de membres de ce groupe au sein du village. Cependant, les autorités policières assurent que le groupe ne représente pas une menace imminente , malgré les menaces d'exécution publique.

Un détachement mobile de la GRC a été envoyé à Richmound vendredi dernier en vue de surveiller la présence de ce groupe.

Avec les informations de Geoff Leo et Dayne Patterson