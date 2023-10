Le Centre d’interprétation du marais Oak Hammock fermera pour des rénovations majeures

À compter du 1er novembre, les portes du Centre de découverte des terres humides Harry J. Enns, au marais Oak Hammock, à Stonewall, au nord de Winnipeg, fermeront pour plusieurs mois. L'établissement subira une cure de rajeunissement.

Tout l'intérieur sera refait à neuf, que ce soit le restaurant, la boutique souvenir, toutes les salles d'exposition et nos bureaux. On veut donner une nouvelle expérience aux visiteurs , affirme le directeur du marketing et des communications du marais Oak Hammock, Jacques Bourgeois.

À l'époque, du point de vue environnemental, on était vraiment un bâtiment haut de gamme. Mais ça fait 30 ans, et la technologie a changé depuis. Donc, on va refaire le bâtiment à neuf.

M. Bourgeois explique que les fenêtres seront remplacées, comme la plomberie et le système de ventilation notamment, pour redonner l'expérience d'un bâtiment qui a un faible impact sur l'environnement .

Il ajoute que les expositions seront aussi renouvelées pour qu'elles soient plus tactiles, avec plus de choses que les gens peuvent sentir pour les rapprocher des terres humides .

Ouvrir en mode plein écran Voici ce à quoi ressemblera la salle d'exposition du marais Oak Hammock, une fois la rénovation terminée. Photo : Centre de découverte des terres humides du marais Oak Hammock

Le coût des rénovations est estimé à 18 millions de dollars. Le centre est géré en partenariat avec la province du Manitoba et l'organisme de préservation des milieux humides Canards Illimités Canada. Ce dernier a des bureaux dans le bâtiment. Jacques Bourgeois précise que, pendant la pandémie, le bâtiment était partiellement vide en raison de l'absence des employés de Canards illimités.

Il indique que le Centre de découverte pourra augmenter sa superficie avec ces espaces. Une salle de banquet et de réunion sera notamment construite et pourra être louée.

Un gros bâtiment de cette envergure vide ne ramène pas de financement. On va aller chercher ces espaces de bureau vides pour les rendre le plus rentables possible , mentionne M. Bourgeois.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur marketing et communication du marais Oak Hammock, Jacques Bourgeois Photo : Radio-Canada / Raphaëlle Laverdière

Au cours des rénovations, il sera toujours possible pour le public d'accéder aux marais et de marcher dans les sentiers.

Jacques Bourgeois ajoute que la programmation scolaire, dont les visites scolaires, continuera en format réduit sur les lieux. De plus, un studio a été aménagé pour pouvoir offrir de la programmation virtuelle.

La réouverture est prévue pour l'été 2024.

Le marais Oak Hammock abrite 25 espèces de mammifères, 300 espèces d'oiseaux, des amphibiens, des reptiles et poissons, ainsi que de nombreux invertébrés.