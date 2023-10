Le plan hivernal pour les sans-abri de Toronto sera dévoilé en octobre

Les conditions de survie des personnes en situation d'itinérance risquent d'empirer au cours des prochaines semaines, selon un travailleur auprès des sans-abri. Le manque de soutien et de places dans les refuges est de plus en plus inquiétant à l'approche de l'hiver.

Ils sont environ 10 000 personnes en situation d'itinérance dans la plus grande ville du pays, selon les données municipales.

Au mois d'août, 244 sans-abri en moyenne chaque nuit n'ont pas pu obtenir une place dans l'un des refuges de la Ville.

Des centaines de personnes vivent toujours à l'extérieur , estime le membre du réseau Shelter & Housing Justice Network, Greg Cook.

Certains d'entre eux dorment dans des tentes, d'autres dans le métro de Toronto ou alors dans des commerces de restauration rapide.

Ouvrir en mode plein écran Greg Cook vient en aide aux personnes en situation d'itinérance à travers Sanctuary, une église de Toronto. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Alors que l'hiver approche, vous avez besoin d'un sac de couchage ou vous êtes en difficulté , rappelle-t-il. S'il pleut, c'est encore pire parce qu'il fait très froid , ajoute M. Cook.

Il constate également que les options sont de plus en plus limitées sur le terrain.

Avec le temps froid, plus de personnes seront à la recherche d'une place dans un refuge, alors qu'il n'y en a pas assez , explique l'intervenant auprès des sans-abri.

M. Cook ajoute qu'à court terme, les personnes en situation peuvent survivre, mais les besoins deviennent de plus en plus essentiels à leur survie.

Il craint notamment des engelures, des hypothermies et des décès, comme ce fut le cas au cours des dernières années.

La situation est grave , affirme M. Cook.

La Ville de Toronto se prépare

Dans un courriel, la Ville affirme que les préparatifs pour l'hiver 2023-2024 ont commencé à la fin de la dernière saison hivernale, en avril 2023 .

La mairesse de Toronto, Olivia Chow, devra respecter ses promesses, selon M. Cook, qui attend avec impatience de voir ses idées se concrétiser sur le terrain.

Nous devons ouvrir des locaux faciles d'accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offrent des conditions de vie sécuritaires , avait lancé Mme Chow lors de sa campagne électorale avant d'être élue mairesse de la Municipalité.

Conformément aux directives du conseil municipal, un groupe de travail a été mis en place pour identifier les bâtiments qui pourraient être mis à la disposition des personnes sans abri cet hiver .

Les espaces considérés incluent les espaces appartenant à la Ville et aux agences.

La Ville devrait publier les détails de son plan de services pour les personnes en situation d'itinérance cet hiver ce mois-ci.