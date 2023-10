« C'est fou! », lance Virginie Provencher, une admiratrice de Taylor Swift qui n'a pas réussi à mettre la main sur un précieux billet en prévente pour l'un de ses six spectacles à Toronto. Les billets les moins chers sur les sites de revente oscillent entre 1500 $ et 2500 $, soit environ dix fois leur valeur nominale.

En fait, si vous avez toujours voulu voir le Brésil, un billet en revente à environ 200 $ pour l'un des concerts de la vedette américaine à Rio de Janeiro représente une aubaine. Et ce, même en ajoutant un millier de dollars pour le vol!

La Montréalaise Virginie Provencher est prête à dépenser 2000 $ et même à aller à l'étranger pour voir Taylor Swift en spectacle.

La Montréalaise Virginie Provencher, 24 ans, est une passionnée de Taylor Swift depuis l'enfance. Elle n'a pas réussi à avoir un code pour la prévente de Ticketmaster pour fans certifiés, même si une vingtaine de ses amies et elle s'étaient inscrites.

On a eu une petite consolation, on a été voir le film du concert. Mais ça nous a encore plus motivées à mettre la main sur des billets [de spectacle].

Prix des billets les moins chers en revente sur StubHub* Ville Prix d'un billet Rio de Janeiro 177 $ Buenos Aires 408 $ Vienne 607 $ Londres 823 $ Édimbourg 857 $ Amsterdam 1042 $ Singapour 1060 $ Toronto 1576 $ Miami 1761 $ Indianapolis 1827 $ *Prix du billet le moins cher sur StubHub (converti en dollars canadiens), en date du 17 octobre 2023 Source : StubHub

La Swiftie est prête à payer 2000 $ pour un billet en revente à Toronto. Toutefois, à ce prix-là, les billets disponibles présentement se trouvent souvent à l'arrière de la scène.

Un concert à 2000 $ ou 5000 $, c'est l'équivalent d'un loyer pour bien des personnes.

Elle songe à aller à Amsterdam ou ailleurs en Europe pour voir son idole, si les prix ne baissent pas à Toronto.

Un petit ami sous le choc

Kym Gumbley a déboursé 1500 $ pour un billet en revente, afin de voir son idole à Toronto.

Kym Gumbley de Longueuil a fait le saut. Elle a payé 1500 $ pour un billet en revente.

Elle ira toutefois seule au concert à Toronto, parce que ses amies ne voulaient pas débourser une telle somme. Son fiancé était ébahi et sous le choc lorsqu'elle lui a annoncé la nouvelle.

Il n'était pas super content. Il m'a dit qu'on aurait pu faire un voyage avec cet argent-là.

La jeune femme de 26 ans ajoute toutefois que son copain a compris qu'il s'agissait d'un rêve pour elle. Elle espère profiter du concert pour faire un petit voyage avec lui à Toronto, afin de souligner leurs fiançailles.

Pourquoi si cher?

Le site de revente de billets StubHub explique qu'il ne fixe pas les prix. Les vendeurs fixent les prix, souvent selon l'offre et la demande , répond une porte-parole. Il est peu probable qu'un billet soit vendu si son prix est déraisonnablement élevé et ne reflète pas la demande.

Or, la demande pour la tournée Eras de Taylor Swift est sans précédent , dit StubHub. Les ventes de billets pour l'artiste en 2023 sur le site de revente sont 8 fois plus élevées que pour Morgan Wallen ou Adele en Amérique du Nord et 7,5 fois plus élevées que pour Beyoncé à l'échelle mondiale.

Taylor Swift n'a pas d'autres spectacles prévus pour l'instant au Canada. La demande est donc particulièrement forte pour Toronto, dit Catherine Moore, professeure de musique et de médias numériques à l'Université de Toronto. Elle n'est pas surprise par le prix des billets en revente.

La tournée Eras, c'est un tout autre ordre de grandeur, même comparativement à Beyoncé, Elton John ou Metallica.

Même son de cloche de la part de Pascal Courty, professeur d'économie à l'Université de Victoria, qui ajoute que Toronto est la dernière ville de la tournée pour le moment.

Il y a tous les gens aux États-Unis qui n'ont pas pu y aller, donc c'est quand même une des dernières chances maintenant.

Les gouvernements devraient-ils intervenir?

Stéphanie Godard de Montréal ira voir Taylor Swift en spectacle en Écosse, deux soirs de suite, en juin prochain. Elle espère quand même aller à l'un des spectacles de son idole à Toronto en novembre 2024.

La Montréalaise Stéphanie Godard s'estime très chanceuse. Elle ira voir son idole deux soirs de suite, et elle n'a payé que 300 $ par billet pour de bonnes places . Mais c'est à Édimbourg, en Écosse (elle a eu un code de prévente).

Ça n'a pas de bon sens [les prix en revente] , dit-elle.

La femme de 39 ans, qui habite seule et n'a pas d'enfant, craint que les familles et les moins nantis ne puissent plus aller à des concerts, si rien ne change.

J'imagine une famille, ça revient aussi cher qu'un voyage dans le Sud.

C'est sans parler, ajoute-t-elle, du prix des hôtels qui grimpent en flèche lorsque Taylor Swift est en ville. Elle devra ainsi payer 250 $ la nuit pour une auberge de jeunesse à Édimbourg.

Elle continue à surveiller les prix en revente, espérant aussi voir son idole à Toronto. Elle pense que la vedette américaine ajoutera des spectacles en novembre à sa tournée, possiblement à Vancouver, ce qui pourrait faire baisser les prix à Toronto, croit-elle.

Les professeurs Moore et Courty conseillent eux aussi aux fans de continuer à surveiller les prix et de sauter sur toute aubaine . Il n'est pas impossible que d'autres billets, réservés actuellement à des commanditaires, soient mis en vente, ajoute le professeur Courty.

Ticketmaster n'a pas répondu à nos questions.

Bon nombre d'adeptes de Taylor Swift, aussi connus comme des « Swifties », ont récemment envahi les salles de cinéma pour voir son spectacle au grand écran. (Photo d'archives)

De leur côté, les gouvernements fédéral et ontarien n'ont pas l'intention de se mouiller.

La réglementation directe de l’industrie de la billetterie relève de la compétence provinciale au Canada , fait valoir le ministère fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie dans un courriel.

Le gouvernement de Doug Ford, qui avait bloqué en 2018 l'entrée en vigueur d'un plafond de 150 % sur le prix des billets en revente, note que l'Ontario a la Loi sur la vente de billets, qui interdit l'usage des logiciels d'achat automatisé par les revendeurs (bots en anglais). La Loi ne limite pas toutefois les prix en revente.

C'est sûr qu'on ne peut pas laisser aller ça. Sinon, un jour, aller voir des concerts, ce sera juste pour l'élite.

Nombre de pays en Europe ont une réglementation pour freiner la revente. L'Irlande, par exemple, interdit de revendre un billet à un prix supérieur à sa valeur nominale. Toutefois, il est souvent difficile pour les gouvernements de faire respecter de telles réglementations, note la professeure Moore. Les revendeurs peuvent par exemple localiser leur site web dans un autre pays.

Pour le professeur Courty, la solution serait que les artistes et Ticketmaster forcent les fans qui veulent revendre leur billet à leur rendre au prix nominal. Ticketmaster l'offrirait ensuite à un autre admirateur qui est sur la liste d'attente. Ce serait toutefois un processus plus compliqué pour les artistes et Ticketmaster, admet-il.

Katheryne Rhéaume met les passionnés comme elle en garde contre les fraudeurs, après avoir été victime d'une escroquerie de 700 $ pour un billet.