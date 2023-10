Six policières font une demande de recours collectif pour harcèlement et discrimination

Six policières à l'emploi de services de police municipaux et ex-policières ont déposé une demande de recours collectif en Cour suprême de la Colombie-Britannique dans lequel elles affirment avoir été victimes de harcèlement et de discrimination en raison de leur genre.

Avertissement : cet article comporte des détails qui pourraient choquer certains lecteurs.

Les plaignantes qui proviennent des quatre coins de la province dénoncent leurs collègues, mais aussi leurs supérieurs.

Dans le document de 25 pages déposé mercredi en Cour suprême, les 13 forces de police municipale de la province sont nommées.

Une plaignante y affirme qu’un policier a menacé de la pénétrer avec un fusil de service.

Une autre raconte qu’un collègue a dessiné un pénis dans son calepin et a écrit : la prochaine fois, ça ne sera pas sur un bloc-notes.

D’autres allégations décrites dans le document déposé en cour par les six femmes décrivent des commentaires réguliers sur le sexe oral, des attouchements non désirés et des propositions sexuelles.

Les plaignantes proviennent des quatre coins de la province. Photo : iStock / kieferpix

Toutes les plaignantes disent souffrir de stress post-traumatique à cause du harcèlement allégué et affirment avoir porté plainte à l'interne, sans succès. Elles racontent que les plaintes auraient même mené à davantage d'abus.

Cary Ryan, une ancienne policière du Service de police de West Vancouver et une des six plaignantes, explique que celles-ci espèrent forcer le gouvernement, les corps policiers et les Villes qui les embauchent à rendre des comptes.

Les plaignantes demandent des changements systémiques ainsi que des changements aux lois et aux politiques.

Nous avons subi de la violence systémique, de la discrimination, du harcèlement, de la violence sexuelle, dit-elle. Il y a eu des impacts physiques, psychologiques et financiers.

C’était soit quitter [la police] ou se suicider. Je sais que ce sont des choses très graves à dire, mais c’est comme ça qu’on se sentait toutes.

Nous sommes en 2023 et l'on est encore en train de se battre pour les droits des femmes! On se bat encore pour l’équité et l’égalité dans le milieu du travail.

Les femmes policières ont besoin de protection au sein de leurs employeurs, déclare Cary Ryan, une ancienne policière. Photo : Police de Surrey

Ceci n’est pas à propos de mon histoire ou de celle des autres plaignantes, ajoute Cary Ryan. C’est une expérience collective de décennies de préjudices envers les femmes.

J'ai choisi de participer au recours collectif, parce que j’ai quitté la police il y a 15 ans. Les gens gagnent du courage quand d’autres personnes prennent la parole en premier. Nous estimons que des centaines d’autres femmes vont se manifester.

Cary Ryan explique que 15 ans plus tard, elle va mieux, a changé de carrière et est en position d’aider d’autres femmes, de donner une voix à certaines femmes qui ne sont plus là.

Les plaignantes tentent d’abord de faire certifier leur recours collectif en Cour Suprême de la Colombie-Britannique. Elles considèrent aussi porter plainte auprès du Tribunal des droits de la personne.

Localités visées par la demande de recours collectif en Colombie-Britannique Ville d’Abbotsford District de Saanich Centre Ville de Delta District de la municipalité d’Esquimalt Ville de Nelson Ville de New Westminster District de la municipalité d’Oak Bay Ville de Port Moody District de la municipalité de Saanich Ville de Surrey Ville de Vancouver Ville de Victoria District de la municipalité de West Vancouver

Dans une déclaration reçue par courriel, la police de Vancouver (VPD) affirme n’avoir aucune tolérance pour le harcèlement, l’intimidation, le racisme et la discrimination.

Lorsque nécessaire, la service impose des mesures disciplinaires ou des mesures correctives, affirme le VPD .

Ces dernières années, nous avons réalisé d’importants progrès pour devenir un organisme plus équitable et inclusif, mais nous savons qu’il y a encore du travail à faire.

Avec des informations de Karin Larsen et Benoît Ferradini