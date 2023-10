Air Canada a annoncé vendredi qu'elle annulait tous ses vols directs à destination et en provenance de Tel-Aviv jusqu'à la fin du mois.

La suspension, qui prolonge celle en vigueur depuis le 8 octobre, intervient après l'attaque du Hamas contre Israël, le week-end dernier, qui a déclenché des frappes aériennes de représailles et des craintes que les combats ne dégénèrent en une guerre régionale.

La plus grande ligne aérienne du Canada affirme qu'elle surveille le conflit et qu'elle reprendra ses liaisons au départ de Toronto et de Montréal lorsque la situation se stabilisera.

De nombreux transporteurs, dont les plus grandes compagnies aériennes américaines, British Airways, Air France et Lufthansa, ont également suspendu leurs vols vers Israël.

Air Canada affirme que les passagers dont les voyages prévus jusqu'au 31 octobre ont été annulés peuvent choisir de modifier leur plan de voyage ou d'obtenir un remboursement.

Le transporteur dessert généralement Tel-Aviv quotidiennement depuis Toronto et trois fois par semaine depuis Montréal.