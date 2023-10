La magie d’un salon du livre pour les auteurs jeunesse

Les auteurs des livres jeunesse sont vus comme des vedettes par les enfants au Salon du livre de l'Estrie. Les jeunes qui affluent en très grand nombre semblent fascinés par le travail des créateurs, qui réussissent à façonner pour eux des personnages attachants et des aventures rocambolesques.

C’est un baume au cœur de voir les jeunes accourir à notre kiosque. On est content de voir que toutes les heures qu'on met, seul chez soi dans notre bureau, portent fruit. Les jeunes sont contents de nous rencontrer en vrai [...] Je pense que je suis capable de rejoindre les jeunes selon leurs intérêts, mais aussi avec beaucoup d'humour. Je ne me prends pas trop au sérieux dans mes histoires. Certaines sont plus collées à la réalité, mais il y en a d'autres qui sont complètement loufoques, ce qui amène les lecteurs dans des univers complètement différents. Je me laisse vraiment aller dans mon écriture.