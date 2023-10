Les citoyens ont de grandes attentes face à leurs élus locaux. On veut d’excellents services, on veut des milieux de vie formidables, on veut des infrastructures de grande qualité.

Mais il semble assez clair que les municipalités n’ont plus les moyens aujourd’hui de répondre aux besoins grandissants de leur population. Comment mener à bien des politiques ambitieuses pour développer des milieux de vie sains et dynamiques si le gouvernement Legault refuse de revoir la fiscalité municipale?

La présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Dominique Ollivier, a tenté dans les derniers jours de nous convaincre que de limiter la hausse des taxes municipales à l’inflation, soit à 5,2 % sur le dernier exercice, était une bonne nouvelle. Cette hausse, tout de même très importante, est accompagnée d’un plan de redressement budgétaire de 100 millions de dollars.

Dans le monde des entreprises, on dirait que le modèle d’affaires des villes ne tient plus. Hausser les taxes à l’inflation, même à plus de 5 %, n’est, de toute évidence, même plus suffisant pour les municipalités, qui ont des responsabilités qui ne cessent de grandir.

On peut geler les embauches, ne pas remplacer les employés qui partent à la retraite ou les postes vacants, on peut même revoir la rémunération des fonctionnaires municipaux à la baisse. Mais la réalité qui nous pend au bout du nez, ce sont des services publics moins étendus et moins efficaces de la part des municipalités.

La taxe foncière, un problème

Pour Maxime Pedneaud-Jobin, il est évident que la taxe foncière n’est plus une solution, mais bien un problème . L'ex-maire de Gatineau expose cette difficulté dans un ouvrage paru aux éditions XYZ cette semaine, intitulé Libérer les villes.

La taxe foncière ne génère plus assez d’argent , dit celui qui est aujourd’hui commentateur régulier à l'émission Zone info sur ICI RDI, du lundi au vendredi à 15 h 55, heure de l'Est.

Dans les faits, les pressions financières sur les municipalités ne cessent de s’accumuler. D’abord, selon les données de Statistique Canada présentées par Maxime Pedneaud-Jobin dans son livre, en 1961, la part municipale du financement des infrastructures était de 30 %. En 2005, elle était de 58 %. Pendant ce temps-là, la part provinciale passait de 49 % à 33 % et celle du fédéral, de 21 % à 9 % .

Or, les fuites d’eau potable sont fréquentes dans les municipalités, ce qui nécessite souvent des travaux d’urgence et de plus grands investissements dans des travaux d’entretien. Le Portrait des infrastructures en eau des municipalités du Québec, établi par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines, montre qu’il existe un déficit dans le maintien des actifs de gestion des eaux municipales de près de 34 milliards de dollars.

Maxime Pedneaud-Jobin y va d’un cri du cœur : Nous manquons d’argent pour prendre autant nos vieilles que nos nouvelles responsabilités, nous manquons d’argent pour rénover nos infrastructures, nous manquons d’argent pour les adapter aux changements climatiques et nous manquons d’argent pour en construire de nouvelles. La taxe foncière n’est plus adéquate. Nous sommes dans un cul-de-sac fiscal.

C’est 70 %, en moyenne, des revenus des municipalités qui reposent sur les taxes foncières. Donc, la seule façon d’améliorer les finances d’une municipalité, c’est de multiplier les projets immobiliers sur son territoire. La taxe foncière est le principal vecteur d’étalement urbain au Québec , selon l’ancien maire de Gatineau. La taxe foncière est toxique pour l’environnement.

Elle est aussi injuste et régressive. Une mère de famille monoparentale paiera le même montant de taxe foncière pour son jumelé que ses voisins, un couple ayant deux revenus. Une personne âgée dont les revenus n’augmentent plus paiera autant de taxes que son voisin qui travaille encore. Selon la Fédération canadienne des municipalités, le quintile (20 %) le plus pauvre des familles canadiennes a payé 9,62 % de son revenu brut en taxe foncière en 2003, alors que le quintile le plus riche en a payé 1,95 %.

On attend tellement plus des municipalités

Les habitants d’une ville ou d’un village ne sont plus seulement des contribuables qui paient pour obtenir un service public, selon Maxime Pedneaud-Jobin. La municipalité n’offre plus des services précis, elle gouverne une partie de leur avenir collectif, tout comme le gouvernement québécois ou le gouvernement fédéral.

Les responsabilités des villes se sont multipliées , affirme-t-il, citant notamment l’environnement, la culture, l’immigration et le vivre-ensemble.

C’est pourquoi il faut sortir de l’emprisonnement de la taxe foncière, selon l’ex-politicien, donner du pouvoir réel aux municipalités. Maxime Pedneaud-Jobin fait plusieurs propositions qui pourraient augmenter les capacités financières des municipalités :

Diriger davantage de revenus de taxes et d’impôts vers les pouvoirs locaux. « Les municipalités sont responsables de 58 % des infrastructures publiques et elles ne reçoivent que 8 % des taxes et impôts payés par les contribuables »;

Exiger une redevance de développement partout au Québec pour permettre aux municipalités de mener à bien l’expansion de leurs infrastructures avec l’ajout de projets immobiliers et la croissance démographique;

Miser sur l’écofiscalité et imposer de nouveaux tarifs sur les sacs à ordures supplémentaires, la consommation de l’eau à des fins commerciales, « les kilomètres parcourus par les voitures sur le territoire », etc.;

Exiger dorénavant le paiement de taxes foncières par les institutions religieuses, un cadeau qui était évalué à 162 millions de dollars par année, selon des données de 2019;

Transférer réellement 1 ou 2 points de TVQ vers les municipalités, alors que le gouvernement du Québec n’a concédé aux municipalités qu'un « montant annuel équivalent à la croissance des revenus générés par un point de la TVQ ». Cette formule devait rapporter 70 millions de dollars en 2021 pour les municipalités, et 730 millions sur cinq ans. Maxime Pedneaud-Jobin affirme que le transfert des revenus d’un point de pourcentage au complet aurait rapporté 1,64 milliard de dollars pour le seul exercice 2017-2018.

Il faut sortir du paternalisme du gouvernement du Québec, conclut Maxime Pedneaud-Jobin. L’ex-maire est d’avis que l’État a raté une belle occasion de favoriser l’essor des municipalités en abolissant les commissions scolaires et les taxes scolaires. Il est d’avis que le gouvernement aurait pu transférer ces pouvoirs fiscaux aux administrations municipales, en plus de toutes les infrastructures scolaires et du transport scolaire.