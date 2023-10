Déclenchement des élections aux Territoires du Nord-Ouest

Après un report de six semaines en raison des évacuations liées aux feux de forêt, le directeur général des élections des Territoires du Nord-Ouest publie, lundi, les brefs de convocation des électeurs, ouvrant officiellement la campagne électorale et la période de dépôt des candidatures.

Les candidats intéressés à se lancer dans la course pour combler l’un des 19 sièges de l’Assemblée législative ont jusqu’à 14 h, le vendredi 20 octobre, pour poser leur candidature auprès du bureau du directeur général des élections.

Pour être éligibles, les candidats doivent être citoyens canadiens, avoir 18 ans ou plus et être résidents des Territoires du Nord-Ouest depuis au moins 12 mois consécutifs. Au moins quinze électeurs de la circonscription choisie par le candidat doivent approuver la candidature.

Les candidats ne sont pas obligés de résider dans la circonscription électorale où ils se présentent, mais ne peuvent déposer un acte de candidature que pour une seule circonscription. Un dépôt de cautionnement de 200 $ est requis.

Les désistements sont permis jusqu’à 17 h, le 20 octobre.

Ouvrir en mode plein écran Quatorze députés sortants ont manifesté leur intérêt à se représenter. La première ministre Caroline Cochrane, la ministre de la Santé et des Services sociaux Julie Green, et les députés Kevin O'Reilly, Jackie Jacobson et Rylund Johnson ont tous indiqué qu’ils ne se représentaient pas. Photo : Radio-Canada / Sara Minogue

Comment voter

Les électeurs seront appelés aux urnes le mardi 14 novembre, de 9 h à 20 h pour élire les candidats qui formeront la 20e Assemblée législative, un gouvernement de consensus sans partis politiques.

Selon les données les plus récentes du bureau du directeur des élections, il y a 26 638 électeurs aux Territoires du Nord-Ouest. Pour vérifier si votre nom se trouve sur la liste, vous devez vous rendre sur le site web d’Élections TNO (Nouvelle fenêtre).

Les électeurs qui ne peuvent se présenter en personne le jour du scrutin ont l’option de voter soit par la poste, soit en ligne ou se rendre directement à un bureau de directeur de scrutin.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général des élections, Stephen Dunbar, encourage fortement les électeurs, surtout les nouveaux électeurs de 18 à 25 ans et les étudiants à l’extérieur du territoire, à vérifier s’ils sont sur la liste électorale, ou à s’inscrire. Photo : Fournie par le bureau du directeur général des élections des T.N.-O.

C’est la deuxième fois que le territoire offre la possibilité de voter en ligne, après un premier essai en 2019.

Nous avons pris en compte les commentaires d’experts et élaboré des normes qui régissent l’utilisation du vote en ligne , explique Stephen Dunbar. Nous sommes la première juridiction au pays avec des normes de ce genre .

Stephen Dunbar dit que moins de 500 électeurs ont utilisé le vote en ligne en 2019, mais que ce nombre devrait être à la hausse cette année.

Pour voter par correspondance ou en ligne, les électeurs doivent faire la demande d’un bulletin de vote en visitant le site web d’Élections TNO (Nouvelle fenêtre).

Pour voter en ligne, la demande d’un bulletin de vote peut être faite dès maintenant. À la fin de la période de mise en candidature, le 20 octobre, les électeurs qui choisissent ce mode de scrutin recevront un numéro d’identification personnel (NIP) et un lien vers le site d'Élections TNO afin de remplir et de soumettre le bulletin de vote en ligne. Le NIP doit être utilisé entre le 24 octobre et le 14 novembre jusqu'à 20 h.

Le bulletin de vote par correspondance doit aussi être demandé en ligne avant le 4 novembre à 14 h et doit être reçu au bureau du directeur général des élections au plus tard à 20 h, le 14 novembre.

Une nouveauté en 2023

Une nouveauté en 2023, les électeurs de partout aux T.N.-O. pourront aller voter directement aux bureaux du directeur de scrutin de Yellowknife, Inuvik, Fort Smith et Hay River entre le 24 octobre et le 11 novembre. Toute personne inscrite sur la liste électorale peut se rendre à l'un de ces quatre bureaux et y déposer son bulletin de vote pour sa circonscription , explique Stephen Dunbar.

Seuls les électeurs des communautés sans bureau de directeur de scrutin pourront voter le jour du vote par anticipation, le 7 novembre.

Des mesures d'accommodement seront aussi mises en place pour faciliter le vote, comme les stations de vote mobiles. Avec les élections en novembre, il y aura de la neige dans les rues. Ça peut être difficile de se déplacer sur les trottoirs. [...] Nous pouvons apporter la boîte de scrutin directement chez vous , dit M. Dunbar. Les stations de vote mobiles seront offertes entre le 7 et le 10 novembre.

Le directeur général des élections dit que des services d’interprétation en français seront offerts dans les bureaux de vote, grâce à une entente avec le Secrétariat aux affaires francophones du gouvernement territorial. Des services d’interprètes en langues autochtones seront aussi offerts dans les petites communautés où les dialectes sont couramment utilisés.