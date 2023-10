Alberta Soccer suspend un président de ligue régionale suite à un courriel jugé offensant

Le président de la Central Alberta Soccer Association (CASA) a été suspendu après qu'un courriel envoyé à partir de son compte méprise les initiatives en faveur de la diversité dans le sport.

Le courriel du président de la CASA , Jon Mulder, affirme que les initiatives qui visent à accroître la diversité sont discriminatoires à l'égard des Canadiens, en particulier de jeunes hommes d'origine européenne.

Radio-Canada/ CBC a obtenu une copie du courriel envoyé mercredi à 10 employés de l'Association de soccer de l’Alberta (ASA). Le courriel critique les efforts du corps administratif, qui supervise une vingtaine d'équipes et plus de 100 000 membres individuels, qui vise à encourager la participation des femmes, des filles, des minorités et des membres de la communauté 2SLGBTQ+ .

Seuls les pervers et les prédateurs souhaitent discuter de sexe et de sexualité avec les enfants de quelqu'un d'autre , peut-on lire dans le courriel. Les adultes n'ont pas besoin de discuter de leurs penchants sexuels pour participer aux sports communautaires.

Radio-Canada/ CBC a tenté de joindre Jon Mulder pour obtenir un commentaire jeudi, mais n'a pas eu de réponse à temps pour la publication de cet article.

Des propos dégoûtants et offensants , selon l' ASA

Le message envoyé depuis le compte de Jon Mulder faisait suite à un courriel envoyé plus tôt dans la journée par la directrice générale de l' ASA , Lisa Grant, pour informer les membres d'une conférence sur l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité qui est prévue prochainement.

La conférence, organisée par l'Association canadienne de soccer (ACS), est axée sur les femmes et les filles dans le soccer, l'inclusion de [la communauté] LGBTQ+ , le soccer pour toutes les personnes avec un handicap, la lutte contre le racisme et les nouveaux arrivants du Canada dans le soccer.

La réception de ce courriel a été choquante et ces commentaires sont dégoûtants et offensants , a-t-elle écrit dans une déclaration à Radio-Canada/ CBC .

Les organisateurs de la conférence cherchent actuellement auprès des associations régionales des initiatives locales à présenter lors de l'événement.

L'objectif principal de cette conférence [de l’ ACS ] est d'amplifier l'excellent travail réalisé dans les communautés à travers le Canada , peut-on lire dans le courriel de la directrice générale aux membres d'Alberta Soccer.

Le courriel du compte de Jon Mulder a, de son côté, affirmé que l'objectif de l' ACS n'est pas du bon travail et que cette idéologie a prouvé qu'elle détruisait tout sur son passage .

Il a également qualifié la conférence de tout à fait inappropriée et a déclaré qu'il s'agissait d'une sommation d'une idéologie de gauche radicale de la direction .

Pas de place pour la discrimination

Un porte-parole de l'Association canadienne de soccer a salué les mesures décisives prises par Alberta Soccer. Le secrétaire général par intérim de l’ ACS , Jason deVos, a fait valoir dans un communiqué que l’association prend au sérieux leurs efforts nationaux quant à l’inclusion et la diversité.

Il n'y a absolument aucune place pour la discrimination, quelle qu'elle soit, dans notre sport, et les mots utilisés étaient plus qu'offensants.

Nous travaillons dur pour attirer davantage de joueurs dans notre écosystème et accueillir des supporters de toutes origines dans nos stades , a-t-il ajouté.

Les autres dirigeants de l’ ACSA ont également été contactés par Radio-Canada/ CBC, mais ceux-ci ont renvoyé la question à Alberta Soccer.

Avec les informations de Meghan Grant