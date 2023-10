Le Congrès américain paralysé sur fond de guerre entre Israël et le Hamas

Cela fait dix jours que la Chambre des représentants n'a pas de président, alors qu'Israël se prépare à une longue guerre avec l'appui de Washington.

Le Congrès ne siège toujours pas, je n'ai pas vu ça de toute ma carrière politique , tonne Michael McCaul, représentant républicain du Texas et président du comité sur les affaires internationales à la Chambre des représentants. C'est honteux.

Je veux faire voter une résolution pour condamner le Hamas et soutenir Israël, et je ne peux pas , déplore-t-il.

Impossible de faire voter une aide financière supplémentaire à Israël. Dans quelques semaines, le pays va manquer d'intercepteurs pour son Dôme de fer. Ce sont les vraies affaires, ce n'est pas un jeu politique.

Nous vivons des temps dangereux. Le monde nous regarde, nos adversaires et nos ennemis nous regardent, et ils voient de la faiblesse. On n'arrive même pas à élire un président de la Chambre. Qu'est-ce que ça dit de nous et de notre démocratie?