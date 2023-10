En mission en Europe, le maire de Québec, Bruno Marchand a répliqué aux déclarations de la ministre des Transports et de la Mobilité durable concernant le projet de tramway. Selon des propos rapportés par le Journal de Québec, qui accompagne Bruno Marchand, le maire demande à la ministre de « faire la démonstration qu'elle est prête à se battre pour la mobilité durable à Québec et partout au Québec ».

Si elle n'en fait pas la démonstration rapidement, on arrivera à la conclusion qu'elle ne sera pas la bonne porteuse , a déclaré le maire de Québec, en visite à Bruxelles, en Belgique, vendredi.

Jeudi, Geneviève Guilbault n’a pas fait allusion au dossier de tramway devant l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ). La ministre s’est justifiée par la suite en affirmant qu'elle souhaite mettre de l'avant des projets de transports en commun moins médiatisés que le tramway de Québec.

Elle a aussi insinué que le gouvernement fédéral ne serait peut-être pas en mesure de financer les dépassements de coûts attendus dans le projet de tramway de Québec, même si le député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, a pourtant répété à maintes reprises que son gouvernement répondra présent pour le projet.

Toutes ces déclarations n’ont pas convaincu le maire de Québec. C'est sa responsabilité. On s'attend à ce qu'elle porte la mobilité durable , a-t-il exprimé.

On a besoin de quelqu'un qui voit plus loin et a une vision. Si elle ne le faisait pas, elle retarderait le Québec.