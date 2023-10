La MRC d’Abitibi-Ouest vise l’automne 2025 pour le compostage

La MRC d'Abitibi-Ouest veut implanter le compostage sur son territoire d’ici l’automne 2025.

Québec octroie une aide de près d'un million de dollars pour la construction d’une plateforme de compostage et l’acquisition de bacs bruns pour la collecte résidentielle de matières organiques. L’annonce a été faite par la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, au nom du ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

Un premier appel d’offres pour la confection des plans et devis s’est terminé aujourd’hui, vendredi, pour ce projet estimé à quelques millions de dollars.

Une firme professionnelle va préparer tous les plans et devis pour la construction. Ensuite, quand ce sera prêt, on pourra aller en appel d’offres pour la construction de la plateforme , indique le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin.

On aimerait beaucoup que la construction débute à l’automne 2024, mais on pense que ça pourrait aller au printemps 2025, et on souhaite être en mesure de mettre ça en service à l'automne 2025.

Dans la zone industrielle de La Sarre

La plateforme de compostage sera aménagée à proximité du centre de valorisation des matières résiduelles, dans la zone industrielle de La Sarre.

C’est un peu plus loin, sur un terrain plus éloigné. On a une entente avec la Ville de La Sarre, on va signer pour l’acquisition du terrain. On veut faire ça dans le même coin, pour être capable de partager la machinerie et avoir des coûts raisonnables pour le fonctionnement , souligne Jaclin Bégin.

Les 21 municipalités et le TNO Rivière-Ojima (Languedoc) de la MRC d'Abitibi-Ouest participent au projet. La plateforme de compostage devrait recevoir et traiter chaque année environ 1910 tonnes de matières organiques qui éviteront ainsi l’enfouissement.

À terme, la collecte s’étendra aussi aux institutions, commerces et industries du territoire.