La peur à tous les tournants : comment créer une maison hantée à la manière du ScreamFest

À quelques semaines de la fête d’Halloween, les paysages se transforment peu à peu dans les lieux publics et les quartiers résidentiels en vue d'accueillir les petits monstres. Ce plaisir est partagé par des plus grands, qui rivalisent d'ingéniosité pour offrir le parfait décor. Quels sont les ingrédients pour s'assurer du meilleur effet? Visite au ScreamFest de Calgary en compagnie de l'un de ses créateurs pour en savoir plus.

C'est à l’entrée de Clown Town, une des maisons hantées de cet événement annuel, que Mike Sheppard nous a donné rendez-vous. Il dit que de nombreux facteurs entrent en jeu pour concevoir les maisons hantées qui accueilleront leur foule de visiteurs.

Jouer sur les peurs populaires

Nous voulons susciter la peur des gens, et les clowns sont une peur très populaire , explique-t-il. Je pense que c’est à cause des films d'horreur des années 1980.

Le choix d'une thématique est un bon point de départ pour concevoir l'univers d'une maison hantée et un rapide coup d'oeil aux films et aux romans du genre dessine en effet un panorama de possibilités. Un cimetière de morts-vivants, du sang à profusion dans un abattoir et un lieu iconique comme le motel Bates, de même que la nuit et ses créatures monstrueuses serviront de cadre pour nous faire passer dans un autre monde.

Ouvrir en mode plein écran Dans une maison hantée du ScreamFest. (Photo d'archives) Photo : Trish Pang/ScreamFest

Dans les maisons hantées du ScreamFest, l’animation est assurée à la fois par des acteurs et des animatroniques, c’est-à-dire des figurines représentant des êtres vivants et animées de manière électromécanique.

Publicité

Ce à quoi vous pouvez vous attendre, dans Clown Town, c'est beaucoup de clowns! , dit Mike Sheppard. Certains d’entre eux sortent de boîtes, d’autres s'élancent pour vous faire sursauter. C'est un parcours coloré, à traverser en portant des lunettes 3D, ça rend ça très psychédélique .

Mettre les talents à contribution

Pour en arriver à une installation efficace, c'est tellement de travail! , s'exclame Mike Sheppard.

Une fois que vous avez conçu votre projet, vous avez besoin de menuisiers, d'électriciens, d'artistes, d'ingénieurs électriques qui savent comment faire fonctionner les programmes informatiques, l'éclairage, des choses comme ça.

Ouvrir en mode plein écran Dans une maison hantée du ScreamFest. (Photo d'archives) Photo : Trish Pang/ScreamFest

La sécurité n'étant pas en reste, le design est pensé pour minimiser les risques, notamment en aménageant les voies de sortie.

Publicité

Nous devons nous assurer que les parcours sont conçus pour la sécurité, tant pour les clients que pour les acteurs. Cela doit être visuellement attrayant, nous devons avoir des zones où nous pouvons nous replier, parce que c’est très occupé, nous avons beaucoup de monde qui passe.

Surprendre les gens... par derrière

De fait, il explique que la majeure partie de la formation de leurs employés est consacrée à la sécurité. Parce qu’il y a tellement de monde, et quand les gens ont peur, ils lèvent les bras. Les acteurs peuvent alors être touchés, voire blessés, par un coup déployé sans crier gare.

Nous enseignons à notre personnel qu’il ne faut jamais effrayer des gens par devant, vous savez, car d'instinct, ils auront le réflexe de lever leurs mains vers l'avant. Il faut leur faire peur par derrière et ils auront le réflexe de courir vers l’avant.

Ouvrir en mode plein écran Le ScreamFest de Calgary a gagné en popularité au fil des ans. (Photo d'archives) Photo : Trish Pang/ScreamFest

À l'univers étrange, s'ajoutent des situations étranges auxquelles il faut se préparer à intervenir avec sang froid. C'est d'ailleurs ce qu'a dû faire l'équipe de ScreamFest, par le passé, quand un accouchement s'est produit dans une maison hantée.

ScreamFest a pris son envol le 6 octobre et a lieu les week-ends dans le parc du Stampede, à Calgary, jusqu'au 31 octobre.

Avec les informations de Dominika Lirette, à l'émission Calgary Eyeopener