Le PLQ aura son prochain chef en 2025

Il faudra attendre encore au moins un an et demi avant de connaître qui présidera la destinée du Parti libéral du Québec (PLQ). Le prochain chef ne sera élu qu'au printemps 2025.

Avec cette décision, le PLQ respecte donc la volonté de la majorité des élus du caucus. Radio-Canada révélait il y a deux semaines que la quasi-totalité des élus libéraux voulait une course à la direction le plus tard possible.

Le seul élu libéral ouvertement favorable à une course déclenchée rapidement était Frédéric Beauchemin, lui-même intéressé par le poste de chef, mais visé par une plainte pour harcèlement psychologique.

Selon nos informations, les candidats désireux de plonger dans la course à la direction devront effectuer un dépôt de 40 000 $ afin d'être admissibles.

Publicité

Durant la course, chaque candidat ne pourra pas dépenser plus de 400 000 $, a aussi appris Radio-Canada. Ce montant est inférieur à celui de la course précédente, qui autorisait un maximum de dépenses électorales de 500 000 $ et qui s'était soldée par le couronnement de Dominique Anglade.

Il est déjà prévu que le rassemblement pour couronner le futur chef libéral, au printemps 2025, aura lieu à Québec.

Assurément quelques déçus

L'ensemble des règles de la course à la direction sera dévoilé dimanche, à Drummondville, lors du conseil général du PLQ auquel assisteront des centaines de membres.

Il y a fort à parier que certains militants seront déçus en apprenant le déclenchement tardif de la course. Contrairement au caucus des députés, plusieurs membres du parti espéraient élire un nouveau chef le plus tôt possible.

Des présidents d'associations dans diverses circonscriptions étaient également favorables à une course rapide et risquent donc de rester sur leur appétit, cette fin de semaine.

Par ailleurs, les règles qui seront dévoilées lors du conseil général vont aussi préciser le nombre de signatures d'appui que les candidats devront recueillir afin d'être admissibles.

Lors de la dernière course, déclenchée en 2019, le PLQ exigeait la signature de 750 membres – dont 250 membres de la jeunesse – issus de 70 circonscriptions et de 12 régions.