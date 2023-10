Le coup de sonde des électeurs de la circonscription de Jean-Talon, le 2 octobre, a été perçu par le premier ministre François Legault comme le signal qu'il faut rétablir le lien de confiance avec les gens de Québec. Visiblement, cette intention n'inclut pas le maire.

Dans la foulée des résultats électoraux, le premier ministre a remis à l'ordre du jour le projet du troisième lien et fragilisé celui du tramway.

Après coup, Bruno Marchand a imploré les députés et ministres de la Coalition avenir Québec (CAQ) de cesser de renvoyer la balle au maire de Québec quand vient le temps de défendre le tramway. Il a souligné que le projet ne peut pas être celui d'un seul homme. Il a besoin de l'appui de toute la communauté et surtout, de l'appui du gouvernement, principal bailleur de fonds.

La communauté a entendu le maire. Les gens d'affaires, les groupes environnementaux, les compagnies d'assurances et les institutions financières ont réitéré leur appui dans une lettre ouverte publiée cette semaine.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Québec, Bruno Marchand Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

Pas le gouvernement.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable a plutôt sermonné Bruno Marchand. Geneviève Guilbault a balayé ses reproches en lui rappelant qu'il avait réclamé, à grands cris, plus d'autonomie pour mener le dossier à sa façon quand la CAQ a voulu retirer les rues partagées du projet. Elle a également souligné qu'il a une obligation de ramener l'acceptabilité sociale.

Fin d'InnoVitam

C'est un peu la même chose dans le dossier InnoVitam. Le gouvernement a abandonné l'important projet de développement d'une zone d'innovation dans l'est de la Ville de Québec. Il y a un an, l'administration Marchand a révélé qu'il y avait un différend avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les orientations à donner au projet.

Mais il y aura fallu plusieurs mois d'agonie avant que le ministre Pierre Fitzgibbon ferme officiellement le dossier cette semaine. Pendant ce temps, la CAQ annonçait des investissements importants de l'autre côté du fleuve pour les chantiers Davie. Le rachat des terres de Rabaska pourrait aussi permettre le développement d'une nouvelle zone économique.

Statu quo

Depuis son arrivée au pouvoir, en 2018, la CAQ ne s'est jamais sentie obligée d'avoir les mêmes priorités que le maire de Québec, que ce soit Bruno Marchand ou Régis Labeaume, avant lui.

Le ministre responsable de la région n'a pas tenu à rassurer publiquement le maire à la suite de ces deux rebuffades. Pour seule réponse, la CAQ remet sur les rails son projet de « zone économique métropolitaine ». La ZEM a été annoncée en grande pompe le printemps dernier, sans financement, par le ministre Jonatan Julien. Cette nouvelle alliance est censée mieux coordonner les activités économiques entre Lévis et Québec. Rien de bien précis.

La région est toujours incapable de parler d'une seule voix. Cela donne une impression de tourner en rond.