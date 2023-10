Des magasins Netflix où l’on pourra jouer et manger en 2025

Netflix Inc. prévoit d’ouvrir à compter de 2025 des magasins qui auront pignon sur rue, où le public pourra acheter des produits dérivés de leurs séries préférées, manger des plats thématiques et peut-être même participer à une course à obstacles inspirée de la série Squid Game, selon Bloomberg.

Intitulé Netflix House, ou maison de Netflix, ce concept sera déployé à deux endroits aux États-Unis en 2025, avant l'expansion prévue partout dans le monde.

Netflix a déjà tenté des expériences éphémères conçues sur mesure pour les adeptes de la plateforme dans 40 endroits, situés dans 20 villes différentes.

Le géant de la diffusion a par exemple organisé dans plusieurs villes une soirée dansante intitulée The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience, inspirée de la série d’époque La chronique des Bridgerton. On a également pu voir des boutiques Netflix éphémères dans des villes comme Los Angeles.

La formule Disney

Depuis des décennies, plusieurs grands studios utilisent les montagnes russes et les manèges, les costumes, les jouets et d’autres produits dérivés pour mettre en lumière leurs personnages et générer des revenus au-delà de ceux engrangés par leurs productions. On n’a qu’à penser au célébrissime Disney World, à Orlando, ou encore au colossal parc d’attractions Universal Studio, à Hollywood.

Netflix, dont les efforts de marketing ont parfois été jugés insuffisants par les producteurs de films et de séries télévisées, se veut ainsi un nouveau joueur dans cette industrie lucrative.

Toutefois, les têtes dirigeantes de l’entreprise entrevoient les magasins Netflix House comme une façon de promouvoir son contenu plutôt que comme une véritable source de revenus supplémentaires, du moins pour le moment.

Nous avons vu à quel point les fans aiment s’immerger complètement dans l’univers de nos films et de nos séries, et nous nous sommes beaucoup questionnés à savoir comment amener tout ça à un autre niveau , a affirmé à Bloomberg Josh Simon, vice-président de Netflix aux produits de consommation.

Des spectacles inspirés de séries populaires

Netflix House présentera notamment à ses emplacements des spectacles inspirés des productions les plus populaires de la plateforme, et leurs restaurants offriront autant des hamburgers et des frites que des expériences de haute gastronomie.

Questionné par Bloomberg, Josh Simon a refusé de fournir plus de détails sur l’offre à venir de la compagnie, en partie parce que toutes les décisions n’ont pas encore été prises.

L’entreprise évalue encore les emplacements potentiels de ses magasins. Les expériences éphémères présentées par le passé ont surtout été réservées à de grandes villes, comme Tokyo, New York et Mexico.

Netflix compte depuis 2021 un point de vente en ligne, Netflix.shop, où il est possible d’acheter des produits dérivés, comme des sacs de couchage Netflix ou des vêtements inspirés de différentes séries. L’entreprise a également testé des boutiques éphémères consacrées à l’univers de Stranger Things à Paris, à Las Vegas et à Chicago.

Avec les informations de Bloomberg et The Verge