L’usage sans discernement de l’IA préoccupe la Cour suprême de T.-N.-L.

Le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador met en garde les avocats de la province contre l’utilisation sans discernement de l’intelligence artificielle (IA).

Dans une déclaration publiée jeudi, le juge en chef Raymond Whelan écrit qu’il existe des inquiétudes importantes quant à la fabrication potentielle de sources juridiques par la voie des grands modèles de langage (GML).

Ces systèmes d’intelligence artificielle peuvent traiter et générer des textes semblables à ceux d’un humain sur la base de grandes quantités de données d’apprentissage, mais le juge note que les avocats sont tenus de contre-vérifier toutes les informations déposées en Cour.

La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador invite les avocats et les parties au litige à faire preuve de prudence lorsqu'ils se réfèrent à des autorités juridiques ou à des analyses tirées de GML , affirme-t-il.

La Cour veut être proactif

Une porte-parole de la Cour suprême indique que le juge en chef, Raymond Whelan, lance cet appel à la prudence pour être proactif .

S’il n’y a pas eu d’incidents graves liés à l’intelligence artificielle au sein du système juridique de Terre-Neuve-et-Labrador, en juin dernier, deux avocats new-yorkais ont reçu une amende de 5000 $ pour avoir utilisé le logiciel ChatGPT dans le cadre de leur recherche. Certaines causes mentionnées dans le mémoire qu’ils ont finalement soumis au juge étaient entièrement inventées.

La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador emboîte le pas à d’autres tribunaux canadiens, dont la Cour supérieure du Québec, la Cour de justice de l'Alberta et la Cour du Banc du Roi du Manitoba.

L’importance de bien connaître les outils

Abdi Aidid, professeur adjoint à la faculté de droit de l’Université de Toronto, explique que les avocats utilisent souvent l’intelligence artificielle dans le cadre de leur travail. Elle leur permet d’être plus rapides et efficaces, et aux clients de payer moins cher.

Il souligne pourtant qu’ils doivent comprendre les limites de ces outils, sinon elle peut nous mentir, elle peut produire des hallucinations et elle peut nous donner des informations fautives .

Les risques sont importants, même si les bénéfices sont impressionnants , ajoute celui qui a aussi été vice-président d’une entreprise qui crée des logiciels d’intelligence artificielle pour les avocats.

Steve Jacob, professeur titulaire de sciences politiques à l’Université Laval, rappelle que les avocats doivent faire une critique de sources qu’ils utilisent . Membre de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence artificielle et le numérique, il dit avoir été surpris de lire la déclaration du juge Whelan.

Il y a toujours dans les compétences des avocats cet esprit critique qui est fondamental , rappelle-t-il. C’est un peu comme si c’était quelque chose qui était perdu de vue parce qu’on était face à l’intelligence artificielle.

Adbi Aidid souligne que les incidents comme celui survenu à New York sont très rares.

Je suis optimiste par rapport à l’utilisation de l’ IA parce que les avocats ont déjà les règles et les codes de déontologie qui leur permettront de bien utiliser ces outils , explique-t-il.

Steve Jacob ajoute que l'intelligence artificielle est ici pour rester et qu'il faut s'assurer que les avocats sont bien formés pour l'utiliser.