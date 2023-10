Décès d’Hubert Reeves : « Il a su placer l’humain dans la grande histoire de l’Univers »

À la suite du décès de l'astrophysicien Hubert Reeves, de nombreuses personnalités se souviennent d'un grand humaniste.

Le premier ministre du Québec a réagi à la mort du scientifique sur la plateforme X. Le Québec perd aujourd'hui un vulgarisateur hors pair, un astrophysicien de renom. Hubert Reeves a su trouver les mots pour nous faire comprendre l'humanité et l'infini. Il repart aujourd'hui comme il est venu, en poussière d'étoiles. Mes pensées vont à sa famille et ses proches , a écrit François Legault sur le média social.

Pour sa part, l’animateur Charles Tisseyre de l’émission Découverte se souvient d’ un homme d’une grande simplicité, gentil et chaleureux qui a connu une extraordinaire carrière de scientifique et de vulgarisateur .

Il racontait si bien que l’Univers était cette grande machine à créer la conscience , rappelle M. Tisseyre. Nous sommes, d’une certaine façon, l’illustration merveilleuse de cette idée que, à travers les milliards d’années d’évolution de l’Univers, l’humain s’émerveille aujourd'hui devant l’Univers , affirme Charles Tisseyre.

La journaliste Sophie-Andrée Blondin, animatrice de l’émission Les années lumière, rappelle qu'Hubert Reeves a ouvert toutes grandes les portes de la vulgarisation scientifique pour un large public .

Au moment où il est entré en scène, les émissions scientifiques s'adressaient à un public déjà sensible et intéressé par les avancées de la science , rappelle la journaliste scientifique.

Avec humilité, mais en toute compétence, il a raconté le cosmos, immense et immensément complexe, à tout le monde, féru de science ou pas. Puis il a poursuivi, avec un entêtement admirable, en nous racontant la fragilité de notre planète. Hubert Reeves incarnait ce lien, indispensable, entre la science et la société, les scientifiques et les citoyens.