Le manoir Bell, qui abrite la Galerie d’art de Sudbury (GAS), est fermé temporairement « par excès de prudence » en raison de problèmes structurels observés lors d'une inspection par une firme d’ingénierie embauchée par l’Université Laurentienne, qui possède le bâtiment.

La galerie d’art a reçu le 6 octobre une copie de la lettre des consultants qui recommande de limiter l’accès à certaines parties du manoir Bell.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, un porte-parole de l'Université Laurentienne précise que les problèmes structurels concernent la cheminée du côté ouest et l'extérieur du mur de pierre du côté sud du bâtiment.

La nouvelle a été annoncée jeudi soir par un communiqué sur la page Facebook de la galerie d’art.

Des barrières ont été installées autour des zones qui posent problème et le bâtiment sera examiné plus en détail par des experts.

Cette affiche a été posée sur le bâtiment pour informer les visiteurs de la fermeture.

Aucun incident n'a mené à l'inspection, souligne la directrice générale de la GAS , Demetra Christakos.

Elle assure que les espaces où se trouvent les œuvres sont sécuritaires.

Évaluations des solutions à court, moyen et long terme

L’équipe de la Galerie d’art de Sudbury est à la recherche d’un autre endroit pour ses cours d’arts et indique qu’une mise à jour sera faite prochainement.

La Galerie d’art de Sudbury et le manoir Bell sont des éléments importants de la communauté du Grand Sudbury et la Laurentienne [les] a à cœur , a déclaré la rectrice et vice-chancelière par intérim de l'Université Laurentienne, Sheila Embleton, docteure en linguistique.

Nous sommes en étroite communication avec les dirigeants de la Galerie d’art et continuerons à collaborer de près avec eux , ajoute-t-elle.

Selon une entente signée l'an dernier, la Galerie d'art du Sudbury est assurée de demeurer au manoir Bell jusqu'au 30 mai 2025, ou 90 jours après la construction du centre Jonction Est par la Ville du Grand Sudbury.

Nous ne prévoyons pas que la fermeture ait une incidence sur l’entente actuellement en vigueur avec la Galerie d’art de Sudbury.

Le projet Jonction Est, qui doit entre autres accueillir la succursale principale de la bibliothèque municipale et la Galerie d'art de Sudbury, a été mis en pause par le conseil municipal en février 2023.