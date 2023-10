L’appel d’offres du train à grande fréquence Toronto-Québec est lancé

Un nouveau jalon du projet de train à grande fréquence (TGF) Toronto-Québec vient d'être franchi.

Les trois consortiums retenus cet été dans le cadre de l'appel de qualification pour concevoir et élaborer le projet sont maintenant invités à répondre à une « demande de proposition » – l'appel d'offres, en quelque sorte.

Celle-ci a été officiellement lancée vendredi, a fait savoir Transport Canada par communiqué.

Le processus se poursuivra jusqu’à l’été et sera suivi d’une période d’évaluation de trois mois. On prévoit annoncer le nom du consortium sélectionné à la fin de l’automne 2024 , écrit le ministère.

C'est donc dans un an que l'on connaîtra enfin le montant qui sera consacré à ce projet, un secret bien gardé jusqu'ici afin de ne pas influencer les propositions qui seront soumises au gouvernement fédéral. Le TGF était initialement évalué entre 6 et 12 milliards de dollars.

Le projet de TGF doit voir des trains entièrement électriques rouler à environ 200 km/h entre Toronto et Québec, en passant notamment par Peterborough, Ottawa, Dorval, Montréal, Laval et Trois-Rivières.

Il prévoit une douzaine de départs par jour pour les voyageurs, qui pourront ainsi se déplacer beaucoup plus confortablement et, surtout, plus rapidement entre ces villes.

Une deuxième phase entièrement ontarienne est par ailleurs envisagée dans le sud-ouest de la province. Elle relierait Windsor, près de la frontière américaine, à Toronto.