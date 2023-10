Des scientifiques cherchent à préciser ce que mange le phoque gris

Des scientifiques canadiennes de l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse étudient un nouveau moyen d’évaluer ce que mange le phoque gris en Atlantique. Leurs travaux s’inscrivent dans les efforts du gouvernement fédéral en vue de mieux comprendre l'influence du phoque sur les stocks de poissons.

Le troupeau de phoques gris de l’île de Sable au large de la Nouvelle-Écosse est estimé à 310 000 têtes et le troupeau de phoques du Groenland dans les environs de Terre-Neuve-et-Labrador à plus de 7,4 millions de têtes.

La professeure de biologie Sara Iverson et la professeure de chimie Suzanne Budge ont reçu en septembre une subvention de 150 000 $ du gouvernement fédéral qui appuie leur étude.

Les acides gras des poissons mangés par les phoques se retrouvent dans leur graisse. Mme Iverson a contribué à développer une technique d’analyse des types et quantités d’acides gras de poissons dans la graisse de phoque pour déterminer de quoi ils se nourrissent.

Ouvrir en mode plein écran Sara Iverson, professeure de biologie à l'Université Dalhousie, est aussi la directrice scientifique du Ocean Tracking Network, un projet de recherche international Photo : Radio-Canada

Les scientifiques se penchent sur les isotopes stables dans les acides gras afin de savoir s’ils peuvent servir à distinguer les proies avec une plus grande précision, souligne Sara Iverson.

Avec ce projet, nous développerons une méthodologie qui pourra servir dans d'autres écosystèmes pour d'autres espèces. Cette analyse quantitative de la signature des acides gras est utilisée chez les ours polaires. On l'utilise maintenant chez les épaulards et chez un certain nombre d'autres espèces. Si nous pouvons affiner ces méthodes, ce sera mieux pour ceux qui étudient les réseaux alimentaires et les écosystèmes marins du monde entier , explique Sara Iverson.

Une autre méthode employée en Nouvelle-Angleterre

Des chercheurs américains ont récemment publié les résultats d’une analyse des matières fécales de phoques gris de l’île de Monomoy au Massachusetts.

Publicité

À l’aide de l’ ADN , ils ont détecté 32 proies. De la morue se trouvait dans 11 % des échantillons et du poisson plat dans 45 % des cas.

L’étude conclut entre autres que l’aiglefin et le hareng constituent une nourriture plus importante pour le phoque gris qu’on le croyait à la suite d’études précédentes.

Cette technique basée sur l' ADN a été très éclairante et a montré ce qui aurait pu nous échapper dans le passé , affirme Christina McCosker, étudiante au doctorat à l'Université du Maine qui travaille sur un projet connexe.

Ouvrir en mode plein écran La technicienne Carrie Greene analyse des acides gras dans un laboratoire de l'Université Dalhousie. Photo : Radio-Canada

L’analyse des matières fécales des phoques sur la côte révèle ce qu’ils ont mangé au cours des quelques jours précédents.

Publicité

L’étude des acides gras donne pour sa part des renseignements sur ce qu’ils ont mangé au cours d’environ quatre mois, selon Sara Iverson.

La professeure Iverson ajoute que la forte croissance du nombre de phoques gris résulte de l’effondrement du stock de morue qui a mené ces mammifères marins à manger les espèces dont se nourrissait la morue.

Des groupes de pêcheurs accusent pour leur part le phoque d'avoir décimé la morue.