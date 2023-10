L’entreprise H2 Green Steel convoite un site près des installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN). Il ne resterait qu’à sécuriser un bloc d’énergie de 600 MW, qui doit passer le processus de sélection d’Hydro-Québec. Le directeur général de Développement économique Sept-Îles, Paul Lavoie, est en opération séduction en Suède.

Le projet serait estimé à cinq milliards de dollars et créerait près de 1000 emplois lors de sa construction, selon M. Lavoie.

D'après lui, H2 Green Steel cherchait un site potentiel en Amérique du Nord et a donc visité Sept-Îles dans la dernière année. L’entreprise aurait été satisfaite de la présence du port en eaux profondes de la SFPPN et de l’accès direct au fer de haute pureté acheminé par train depuis la fosse du Labrador.

Les installations ferroviaires et portuaires de Pointe-Noire répondraient aux besoins de l'entreprise suédoise. (Photo d'archives)

De grands besoins énergétiques

L’entreprise suédoise se targue d’éliminer 95 % de ses émissions de CO2 avec son procédé pour produire de l’acier, soit l’utilisation d’hydrogène vert au lieu de combustibles fossiles pour alimenter les fours à arcs électriques.

L’hydrogène vert est produit à partir d’énergies renouvelables, comme l’hydroélectricité.

Comme Hydro-Québec reçoit une quantité exceptionnelle de projets représentant plusieurs milliers de mégawatts, un processus de sélection a été établi par Québec, conjointement avec la société d’État.

La production d'hydrogène à partir d'hydroélectricité est un procédé très énergivore qui fait l'objet d'un processus d'évaluation par Québec. (Photo d'archives)

Hydro-Québec a refusé de commenter le dossier de H2 Green Steel, évoquant la confidentialité du processus. Les critères de sélection sont toutefois nombreux : les retombées économiques dans la province ainsi que les impacts environnementaux et sociaux en font partie.

Les critères sont encore plus pointilleux lorsqu’il s’agit d’un projet d’hydrogène. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie préconise la consommation locale de l’hydrogène vert produit et de ses dérivés.

Paul Lavoie estime que la balle est dans le camp du gouvernement.

En ce qui concerne Développement économique Sept-Îles, notre travail était d’intéresser l’entreprise et de leur faire la démonstration que Sept-Îles est le meilleur endroit où s’établir en Amérique du Nord.

Paul Lavoie a bon espoir que l'aciérie alimentée à l'hydrogène vert verra le jour. (Photo d'archives)

Les tentatives de Radio-Canada d’obtenir une réaction d’un des dignitaires présents à l’inauguration du complexe de la Romaine jeudi ont été infructueuses. H2 Green Steel n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

Logement et garderies

Un projet de l’ampleur de celui que propose H2 Green Steel n’est pas sans impact sur le parc domiciliaire et l’ensemble des services offerts à Sept-Îles.

Selon Paul Lavoie, il n’est cependant pas impossible de relever ce défi. Il cite l’exemple de Boden, en Suède, qui compte 17 000 habitants et qui accueille la première aciérie de H2 Green Steel. Ce projet devrait produire jusqu’à cinq millions de tonnes d’acier vert d’ici 2030.

Le directeur général de Développement économique Sept-Îles est toutefois réaliste. Il soutient que si l’entreprise et les instances gouvernementales vont de l’avant avec cette usine, elles devront être proactives pour trouver de la main-d'œuvre et l’accueillir dans la région.

On parle évidemment de difficultés à attirer des talents pour venir travailler dans les entreprises, des problématiques au niveau du logement qu'ils sont en train d’essayer de régler , souligne-t-il. On en parle aussi en Suède, mais il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de coordination entre la société civile, les instances politiques et les entreprises.

La venue de l'aciérie de H2 Green Steel et de ses travailleurs serait l'occasion de développer un nouveau concept de secteur d'habitation, selon le président du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Sept-Îles, Guy Berthe. (Photo d'archives)

De son côté, le président du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Sept-Îles, Guy Berthe, est optimiste de trouver du logement pour les futurs travailleurs et leurs familles.

Environ 1000 personnes seraient nécessaires lors de la construction de l’usine, un effectif qui diminuerait de moitié pour son exploitation, selon M. Berthe.

Celui qui est aussi conseiller municipal propose de bâtir un quartier évolutif, un concept étudié par la Ville de Sept-Îles et un architecte de l’Université McGill autour de 2014. Par exemple, une maison de 12 chambres pourrait être réaménagée en maison unifamiliale lorsque les travailleurs quittent la région une fois l’usine construite.

Pour le logement, moi je suis persuadé que cette solution-là serait une solution très gagnante , lance sans équivoque M. Berthe, de l'Office municipal d'habitation.

Le conseil de bande des Innus de Uashat mak Mani-utenam n’a pas été en mesure d’accorder une entrevue à ce sujet à Radio-Canada.