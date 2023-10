Un conseiller municipal de Winnipeg souhaite connaître le montant supplémentaire que les citoyens pourraient avoir à payer sur leurs redevances d’eau et d’assainissement, si la Ville entreprend, à elle seule, de faire des améliorations pour réduire les déversements d’eaux d'égout brutes.

Selon un rapport de la Ville, les débordements d’égouts ont plus que doublé en 2022.

Les tempêtes et le ruissellement printanier provoquent, chaque année, des centaines de déversements d’eaux usées dans les rivières de Winnipeg à partir des égouts combinés de la Ville.

En 2021, 910 événements se sont produits, entraînant le déversement de 10 000 mégalitres d’eaux usées non traitées dans les cours d’eau de la Ville, selon le dernier rapport annuel sur le projet de débordement des égouts combinés de la Ville de Winnipeg.

Ce même rapport indique qu'en 2022, il y a eu 2046 événements, avec 27 000 mégalitres déversés, en grande partie à cause de l’augmentation des précipitations.

Le conseil municipal a pour but d'arrêter entre 75 % à 85 % des débordements provenant des égouts combinés d'ici 2045.

Le rapport fait toutefois référence à une estimation antérieure de la Ville qui prévoyait que le projet pourrait durer jusqu’en 2095, s'il n'y a pas de financement de la part des gouvernements fédéral ou provincial.

Discussions de la Ville

Lors de la réunion menée par le comité d’orientation permanent des eaux, des déchets et de l’environnement jeudi, le conseiller municipal Brian Mayes a interrogé le personnel sur la raison pour laquelle la date cible la plus tardive figurait toujours dans le rapport.

Le directeur du Service de traitement des eaux auprès de la Ville de Winnipeg, Tim Shanks, lui a assuré que le personnel de la Ville travaillait à l’achèvement du projet dans les délais fixés par le conseil.

Nous n’avons pas 70 ans de travail ici. Il y a beaucoup de travail, mais il s’agit d’un travail de 27 ans.

Le comité a adopté une motion de Brian Mayes qui demande un rapport sur les frais de ce projet si l’achèvement des travaux se faisait d’ici 2045.

Brian Mayes a affirmé qu’il souhaitait obtenir ces informations avant que la Ville n’entame des discussions sur l’augmentation des tarifs qui sont prévues pour plus tard cette année.

Je veux que cela fasse partie de ce débat. Combien cela coûterait-il de plus par ménage si nous faisions cavalier seul en tant que ville et que nous mettions en place ce programme d’ici 2045 ? , dit-il.

Brian Mayes estime que ce montant pourrait atteindre 100 dollars par ménage.

Le rapport de la Ville estime que ce projet pourrait coûter entre 1,15 à 2,3 milliards de dollars.

Brian Mayes remet en doute l’exactitude du chiffre le plus élevé et a demandé que l’estimation des coûts soit basée sur le chiffre le plus bas.

Le nouveau rapport est attendu en novembre.

Avec des informations de Cameron MacLean