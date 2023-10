Le Club de l’âge d’or Harricana a bon espoir de sauver son bâtiment

Le projet de sauver le bâtiment du Club de l’âge d’or Harricana progresse à Amos.

L’accès au bâtiment est interdit depuis juin 2022 pour des raisons de sécurité. L’organisme doit remplacer cinq poutres extérieures en bois lourdement dégradées, au point d’affaiblir la structure de l’édifice. Des travaux temporaires protègent pour le moment l’intégrité du bâtiment.

Ouvrir en mode plein écran Les cinq poutres extérieures du bâtiment du Club de l'âge d'or Harricana présentent un état de dégradation très avancé. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Au cours des derniers mois, des démarches ont été entreprises auprès d’une firme d’ingénieurs et de Chantiers Chibougamau.

Publicité

Chantiers Chibougamau refont des poutres exactement pareilles, en même bois ou en meilleur bois, mais je ne sais pas ce que les ingénieurs vont décider. Ils vont nous fournir aussi des produits pour les protéger , explique Jacques Grenier.

Ce dernier agit comme consultant auprès du Club. Il a œuvré toute sa vie dans le domaine des structures d’acier. Selon lui, l’obtention de plans d’ingénieurs sera une étape majeure pour le projet.

J’ai trouvé une firme qui m’a produit une offre de services. Il faut maintenant qu’elle soit approuvée par le conseil d’administration. Une fois que tout ça sera en place, et qu’on va attendre les plans, on va pouvoir commencer le financement , affirme Jacques Grenier.

À la recherche d’appuis

Selon un estimé préliminaire, le projet pourrait coûter plus d’un million de dollars. Le Club de l’âge d’or aimerait aussi en profiter pour rafraîchir un peu le bâtiment et le rendre plus fonctionnel. Il aura besoin du soutien financier des différents paliers gouvernementaux et des commerçants locaux.

L’organisme est donc à la recherche d’appuis pour démontrer le besoin dans la communauté pour cette salle de 300 places pouvant accueillir différents événements. Une pétition est en circulation.

Plus il va y avoir de monde qui vont signer la pétition et plus il va y avoir de monde qui vont prendre leur carte de membre, d’abord ça va nous faire des fonds et ensuite, ça va prouver aux instances que ça prend une salle comme celle-là à Amos , insiste Jacques Grenier.

Ouvrir en mode plein écran Jacques Grenier montre à quel point les lamelles de bois des poutres sont friables, des morceaux s'arrachent facilement à la main. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour le moment, le Club de l’âge d’or est privé de revenus importants. Il doit notamment tenir ses activités dans d’autres salles.

L’organisme espère maintenant voir beaucoup de gens à son assemblée générale annuelle, qui aura lieu le 26 octobre, à la Salle de quilles Amos, dès 13 h 30. Son président Arthur Paquette a récemment démissionné et deux postes sont à combler au conseil d’administration.