La communauté francophone de Charlottetown pleure le décès de Carlo Lavoie, mort mercredi à l’âge de 54 ans des suites d’une longue maladie.

Figure bien connue de la communauté francophone de Charlottetown, il a été le fondateur du programme en études acadiennes à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

En tant que professeur agrégé de langue française, de culture et littérature québécoise et acadienne, il a contribué de façon importante à l'épanouissement du département de français de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard et était très impliqué au sein de la branche acadienne de l'ACFAS (l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences).

En 2021, il avait organisé une table ronde sur la recherche en français, une première dans la province. L’idée était de trouver des idées pour mieux rejoindre la communauté, à l'heure où la recherche en français en milieu minoritaire fait face à de nombreux défis.

Toujours viser plus haut

Julie Gagnon a été sa collègue de travail dans le passé. Elle est maintenant directrice de l'école Saint-Augustin à Rustico.

On ne le réalise pas encore. Carlo a tout le temps été ici et là, il nous regarde d’en haut. S’il pouvait nous parler, il nous dirait d’apprécier le moment présent. Beaucoup de monde ressent de la peine aujourd’hui. Il faisait partie des meubles à l’Université et il a touché beaucoup de gens.

Carlo voulait toujours viser plus haut. Il visait plus haut au risque de tomber que moins haut et de n’aller nulle part. C’était un grand rêveur, un passionné de la langue française, de l’Acadie et de la francophonie. Il y a mis son cœur et il a réalisé de beaux projets , se souvient-elle.

L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard a mis les drapeaux en berne afin d’honorer le disparu et une messe funéraire sera célébrée samedi après-midi, en l’église catholique romaine Pius X de Charlottetown.

Il laisse dans le deuil son épouse Sandra Badescu et ses enfants Marius et Amalia.

Avec les informations de l’émission Le Réveil de l’Île-du-Prince-Édouard