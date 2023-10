Depuis neuf ans, l’entreprise Frères de feu, à Nicolet, ne cesse de croître. Avec ses 5000 plants, le propriétaire estime être rendu parmi « les plus gros joueurs au Québec dans le marché ».

La récolte tire à sa fin pour cette année. On cultive des tonnes et des tonnes de piments , affirme le propriétaire Jasmin Hamel. Il estime pouvoir produire jusqu’à 100 000 bouteilles de sauces piquantes.

Les pluies abondantes de 2023 qui ont influencé la quantité et les caractéristiques du piment. On a remarqué une baisse au niveau de la productivité des plants étant donné les pluies. Les piments ont un peu moins la saveur sucrée, dit-il. Quand c'est très ensoleillé et très chaud, les piments sont plus forts. Cette année ils vont être un peu plus doux.

La culture de ce fruit exotique représente un défi avec le climat changeant du Québec. C'est un fruit plus tropical qui va pousser plus dans la région de l'Équateur , affirme M. Hamel.

Ouvrir en mode plein écran Jasmin Hamel, propriétaire de Frères de feu et fondateur du Festifeu à Nicolet Photo : Radio-Canada / Maxime André

On va démarrer les semences vers février, mars pour ensuite les replanter au champ vers fin mai, début juin. Ensuite les récoltes vont commencer mi-août jusqu'à, quand on est chanceux, fin octobre , explique Jasmin Hamel.

Le sol doit être à environ 10 degrés Celsius pour pouvoir y mettre les plants qui ne peuvent survivre à l’hiver québécois.

D’après le reportage d’Edouard Dubois