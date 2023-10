Les Wanderers d’Halifax se préparent a jouer un premier match de séries éliminatoires à domicile, contre le club Pacific de la Colombie-Britannique.

Le club de soccer de la capitale néo-écossaise a réussi à se tailler une troisième place au classement de la saison régulière, ex aequo avec le Forge de Hamilton.

La dernière fois que l’équipe d’Halifax a accédé aux séries éliminatoires, c’était lors d'une saison écourtée par la pandémie en 2020.

Les joueurs comme les partisans, qui sont parmi les plus fidèles de la ligue, sont très motivés par les 42 points obtenus cette saison.

Les supporteurs du club de soccer des Wanderers d'Halifax ne croyaient pas que leur équipe ferait les séries en début de saison, mais les derniers matchs ont été enlevants.

On peut voir que dans la ville, il y a beaucoup de drapeaux, il y a beaucoup d'excitation et ça nous motive , admet Zachary Fernandez, un joueur arrière droit de l’équipe des Wanderers d'Halifax.

On a une bonne ambiance et ce qui fait la force de [..] l'équipe c’est qu’on est toujours ensemble.

Après un début de saison avec 6 matchs nuls et 2 défaites, même les SUPPORTEURS les plus passionnés auraient pu croire que la saison allait être comme la plupart des saisons de Wanderers, sans grandes réussites.

Le joueur Lorenzo Callegari lors d'un entraînement avant le premier match des séries éliminatoires de la saison.

Mais le vent a tourné avec l'arrivée du nouvel entraîneur, Patrice Gheisar.

Le fait que le coach a changé au niveau de cette saison, je pense que ç’a été bénéfique pour l'équipe , confirme le joueur de milieu de terrain Lorenzo Callegari. Ensuite, la philosophie de jeu qu'il a pu installer, le travail qui a été mis en place [...] ç'a porté ses fruits.

L'entraîneur des Wanderers, Patrice Gheisar, a su faire adopter une nouvelle stratégie au club de soccer.

Il explique comment le style de jeu prôné est beaucoup plus offensif, en tentant de toujours être en contrôle du ballon, du jeu et de la partie. L’entraîneur confie qu’il a fallu un peu de temps à l'équipe pour être sur la même longueur d’onde.

En regardant notre jeu, je ne crois pas que qui que ce soit puisse deviner qu'on a de nouveaux entraîneurs et 18 nouveaux joueurs, en place seulement depuis 8 mois , rappelle Patrice Gheisar. On avait besoin, au début, du temps pour apprendre de nos erreurs.

Il rappelle que ce n’est pas le début de la course qui compte, mais la fin. Et toute l’équipe aimerait bien se rendre en finale et d'ailleurs les supporteurs aussi.

Le stade affiche complet pour le premier match des séries le 14 octobre et l’équipe offrira des billets commémoratifs aux téléspectateurs.

Avec les informations de Paul Légère