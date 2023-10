Janson Bryan Baker n’a toujours pas d’avocat, plus d’un mois après avoir été accusé d’avoir tué un couple de personnes âgées de Dieppe en 2019. La cause a une fois de plus été ajournée, vendredi matin en Cour provinciale.

Le 7 septembre dernier, cet homme de 27 ans a été accusé du meurtre au premier degré de Rose-Marie et Bernard Saulnier. Ces deux aînés ont été tués dans leur résidence de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, le 7 septembre 2019.

Ouvrir en mode plein écran Bernard et Rose-Marie Saulnier ont été tué en 2019 au sein de leur domicile de Dieppe. Quatre ans après leurs meurtres, un homme a été accusé. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Janson Bryan Baker – qui est détenu au pénitencier fédéral de Renous – a comparu en personne devant le juge Troy Sweet, vendredi matin au palais de justice de Moncton. Il devait choisir son mode de procès, mais cette étape n’a pas pu être franchie.

Menotté et assis dans le box des accusés, il a pris la parole pour aviser le tribunal qu’il n’a toujours pas retenu les services d’un avocat. Il a indiqué qu’il va bientôt présenter une demande d’aide juridique.

Ouvrir en mode plein écran Janson Bryan Baker a comparu en personne, vendredi matin, au palais de justice de Moncton (archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

L’avocate de service a demandé un ajournement de six semaines. La Couronne ne s'est pas opposée à cette demande. La prochaine comparution de Janson Bryan Baker aura lieu le 24 novembre en Cour provinciale.

Un procureur de la Couronne a avisé la cour qu’elle est prête à dévoiler la preuve à l’accusé lorsqu’il sera prêt. Il a dit qu’il serait préférable que cela survienne plus tôt que tard afin d’éviter des délais supplémentaires.

Il ne s'agit pas de la première fois que la cause est ajournée.

Le 14 septembre dernier, Janson Bryan Baker avait tenté sans succès de faire retarder de quelques mois son procès. Il avait expliqué que d’autres affaires devant les tribunaux accaparent son temps.