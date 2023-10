Kelowna veut construire 120 minimaisons pour loger ses sans-abri

La Ville de Kelowna et la province comptent bâtir 120 minimaisons pour aider à résoudre la crise de l’itinérance grandissante dans cette ville de la région de l’Okanagan.

Selon le plus récent rapport de BC Housing, 297 personnes sont sans-abri à Kelowna.

Le maire de Kelowna,Tom Dyas, et le ministre du Logement, Ravi Kahlon, ont signé une entente jeudi et dévoilé les détails du projet de minimaisons dans le cadre de la Semaine de l’itinérance.

Le maire est d’avis que les minimaisons seront beaucoup mieux que les tentes dans lesquelles certains sans-abri habitent présentement.

Des campements le long du sentier Okanagan Rail Trail (bâti sur l'ancien chemin de fer de CN), dans le nord de Kelowna.

La Ville fournira un emplacement pour ces logements et la province financera la construction des minimaisons, des logements d’une chambre qui peuvent être installés rapidement.

Les minimaisons seront de près de 6 m2 et seront équipées d’un lit et d’une commode. Une cuisine et une salle de bain communes seront accessibles à tous.

La Ville espère pouvoir compléter l’installation de celles-ci d’ici trois mois.

Un organisme à but non lucratif assurera ensuite la gestion du lot de minimaisons, offrira des repas, des formations professionnelles et un appui pour trouver du logement à plus long terme.

Des solutions de rechange aux tentes

Le maire Dyas explique que la Ville s’est inspirée de municipalités aux États-Unis qui offrent des minimaisons aux sans-abri.

Si Kelowna sera la première ville de l’Okanagan à le faire, des minimaisons hébergent déjà des itinérants sur l'île de Vancouver.

À Victoria, la Ville a construit 30 minimaisons dans un stationnement, à Duncan, il y a un village de 34 logements dans des conteneurs et un village de minimaisons est en construction à Port Alberni.

Les minimaisons de Tiny Town, à Victoria.

Le ministre du Logement Ravi Khalon dit vouloir travailler avec d’autres municipalités pour offrir la même solution ailleurs dans la province.

Kelowna aura également un nouveau programme multidisciplinaire régional, le Homeless Encampment Action Response Teams (HEART), pour appuyer les personnes qui vivent à l’extérieur et les aider à trouver un logement.

Ce programme est également en place à Prince George et fait partie du plan de la Colombie-Britannique pour réduire l’itinérance.

Ce plan inclut la construction de 3900 logements supervisés et 240 unités de soins complexes.

