La Fédération des francophones de Saskatoon tire un bilan positif pour l’année 2022-2023

La Fédération des francophones de Saskatoon a fait état d’un bilan positif pour l’année 2022-2023, lors de sa 43e assemblée générale annuelle qui a eu lieu jeudi soir.

La FFS souligne la réouverture de la salle communautaire Le Relais, ainsi que l'impact de la reprise de ses activités comme le 5 à 7 dans ses locaux.

Depuis septembre dernier, un nouveau café-bistro a été mis sur pied dans l'enceinte du bâtiment de l'organisme. La FFS estime que ceci représente un appui financier.

Le président de la FFS , Bertrand Giroux, affirme que l’organisation a connu une bonne année financière.

C’est très stressant d’être président d’une association francophone qui est propriétaire d’un bâtiment de plusieurs millions de dollars et puis qu’il a des gros revenus locatifs , indique-t-il. Je suis extrêmement reconnaissant de notre comité de gestion du bâtiment qui depuis des années s'assure de financement, on prend de bonnes décisions et financièrement, on garde le cap.

Même durant la Covid on a vraiment très bien fait comparativement à d'autres communautés pas francophones, mais de la majorité de Saskatoon.

L’organisme indique que le bilan financier s’est terminé le 31 mars 2023 et qu'ils ont enregistré 3000 dollars de dépense supplémentaire par rapport à l'exercice de 2022.

Pierre Bergeron qui est l’auditeur des états financiers de la FFS explique que ces frais supplémentaires sont dus aux opérations du bâtiment.

La Fédération des francophones de Saskatoon compte aussi apporter des changements à son calendrier. Bertrand Giroux indique que dorénavant, lorsque les nouveaux membres vont s’inscrire auprès de l'organisme, ils recevront une carte qui sera valide du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l’année en cours.

Pourquoi un traiteur en anglais?

Le nouveau service de traiteur de la FFS , YXE Foodies offre des services uniquement en anglais.

Lors de la rencontre de jeudi, un participant a demandé à Bertrand Giroux pourquoi il n’y avait pas de service de traiteur francophone dans les locaux de la fédération.

Ce dernier a expliqué que cette décision n'avait pas été prise à la légère, car le traiteur YXE Foodies était prêt à s'engager auprès de l’organisme fransaskois.

Ça va être un effort qui va être fait de la part de nos nouveaux partenaires. Nous allons faire un effort de notre côté, ça nous tient à cœur l’affichage dans la salle communautaire que ce soit au moins en français , a-t-il répondu.

L' APECF présente son bilan

L’Association des parents de l’École canadienne-française a également présenté son bilan pour l’année 2023.

Selon Anne Leis, représentante communautaire auprès de l’APECF , les besoins d’une nouvelle école francophone élémentaire à Saskatoon sont au cœur des discussions.

On n’a pas fini de mettre la pression au gouvernement pour avoir des mesures de transition avant d’avoir la nouvelle école , dit-elle.

Quand on voit que la communauté se met ensemble, ça fait de belles choses.

D’après Anne Leis, l’école élémentaire du Pavillon Monique-Rousseau abrite actuellement 440 élèves, alors qu’elle a une capacité qui de 350 élèves. Selon l’ APECF , les réparations à l'École canadienne-française vont durer entre six à huit mois.

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, a également profité de ce rassemblement pour lancer un appel au vote pour les prochaines élections générales de l’ACF.

Avec les Informations de Camille Cusset